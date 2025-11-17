積水ハウス、「PRIDE指標」において 住宅業界初、4年連続で「レインボー認定」を取得

積水ハウス株式会社は、一般社団法人work with Prideが策定した、職場におけるLGBTQ＋などの性的マイノリティ（以下、「LGBTQ+」）に対する企業の取り組みの評価指標「PRIDE指標2025」において、最高位である「ゴールド」を8年連続で受賞しました。また、「ゴールド」の中からセクターを超えた協業を推進する企業を表彰する「レインボー認定」を4年連続で取得しました。4年連続の受賞は住宅業界初となります。





「レインボー認定」は、LGBTQ+の人々が自分らしく働ける職場・社会づくりの実現に向け、自社単独の取り組みでできる範囲を超えて、国・自治体・学術機関・NPO/NGO などとの、セクターを超えた協働を推進する企業・団体を評価する評価指標です。 今年は、関西の企業が多数加入するダイバーシティ西日本勉強会において、当社が所属するLGBTQチームでの精力的な活動が評価されました。

【積水ハウスグループのLGBTQに関する取り組み】

<2025年の主な取り組み>

・ダイバーシティ西日本勉強会のLGBTQチームでの活動

関西地区の企業を中心としたダイバーシティ推進担当者のコミュニティであるダイバーシティ西日本勉強会の中で、最も会員数が多いLGBTQチームへ参加しました。今年は年間を通じて、LGBTQをテーマにした映画の上映会や当事者の講演を行い、企業の枠を超えてLGBTQの施策への理解を深める活動を継続的に実施しました。

積水ハウスグループオリジナル アライ ステッカー

<継続的な取り組み>

・同性パートナー人事登録制度を開始（2019年～）

・LGBTQに関する相談窓口を設置（2019年～）

・アライステッカー配布（2020年～）

・「婚姻の平等キャンペーン」に賛同（2020年～）

・「ビジネスによるLGBT平等サポート宣言」に賛同（2022年～）

・積水ハウス不動産グループで「LGBTQフレンドリーなお客様対応」促進プロジェクト（2022年～）

・アライのネットワーク「S-Allyサークル」を開始（2023年～）

・「性同一性障害特例法の要件緩和」に関する議論を進めることへの賛同（2023年～）

・レインボープライド・パレードへの協賛・参加（2023年～）*現在5ヵ所

積水ハウスグループは“「わが家」を世界一幸せな場所にする“というグローバルビジョンのもと、ダイバーシティ＆インクルージョンを推進し、従業員の幸せからお客様、社会への幸せへとつなげていくために、多様な働き方や生き方を支えるさまざまな取り組みを進めてまいります。

・企業と個人が社会を変える、LGBTQの取り組み

https://www.sekisuihouse.co.jp/diversity_inclusion/diversity/lgbtq/

・ダイバーシティ＆インクルージョン

https://www.sekisuihouse.co.jp/diversity_inclusion/

・統合報告書「VALUE REPORT 2025」

https://www.sekisuihouse.co.jp/company/sustainable/library/2025/ValueReport2025allj.pdf