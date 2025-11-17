伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会(運営：株式会社アイドマ)は、東京都台東区上野恩賜公園で2025年11月22日(土)～24日(月・祝)の3日間「伊賀上野NINJAフェスタ2025 in上野恩賜公園」を開催することをお知らせいたします。





告知用チラシ





■伊賀上野NINJAフェスタin上野恩賜公園について

三重県伊賀市のPRを目的に、忍者をテーマにした今年で11回目を迎えるイベント。

ステージでは『伊賀忍者特殊軍団阿修羅』による圧巻の忍者ショーや伊賀のご当地キャラクター『いが☆グリオ』によるショーなどが行われます。

忍者体験としては手裏剣打ち、吹き矢体験などが楽しめます。





阿修羅

いが☆グリオ画像(水蜘蛛の術)





■伊賀の名産について

会場内には多数のブースが出店し『伊賀ブレンド』に認定された名産品などをPR・販売いたします。

・伊賀米販売

・伊賀酒販売

・かたやきなど





にごり酒





■グルメブース

伊賀の名産を使用した伊賀牛ハンバーグ・伊賀牛すじ煮込み・伊賀ブランド玉子焼きや伊賀酒を嗜めるお酒のブースも出店します。





伊賀牛ハンバーグ





■イベント概要

イベント名 ： 伊賀上野NINJAフェスタ2025 in上野恩賜公園

開催日時 ： 2025年11月22(土)～24日(月・祝) 10:00～18:00

※最終日のみ一部16:30まで

開催場所 ： 台東区上野恩賜公園(噴水前広場)

アクセス ： JR上野駅公園口徒歩3分、各上野駅徒歩5～10分

参加費／チケット料金： 入場無料

URL ： https://www.instagram.com/ninjafesta_iga_e/#

主催 ： 伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会

後援 ： 観光庁・台東区・上野観光連盟