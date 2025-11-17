忍者に染まる3日間！『伊賀上野NINJAフェスタ』が11/22(土)～24(月・祝)台東区・上野恩賜公園にて開催
伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会(運営：株式会社アイドマ)は、東京都台東区上野恩賜公園で2025年11月22日(土)～24日(月・祝)の3日間「伊賀上野NINJAフェスタ2025 in上野恩賜公園」を開催することをお知らせいたします。
告知用チラシ
■伊賀上野NINJAフェスタin上野恩賜公園について
三重県伊賀市のPRを目的に、忍者をテーマにした今年で11回目を迎えるイベント。
ステージでは『伊賀忍者特殊軍団阿修羅』による圧巻の忍者ショーや伊賀のご当地キャラクター『いが☆グリオ』によるショーなどが行われます。
忍者体験としては手裏剣打ち、吹き矢体験などが楽しめます。
阿修羅
いが☆グリオ画像(水蜘蛛の術)
■伊賀の名産について
会場内には多数のブースが出店し『伊賀ブレンド』に認定された名産品などをPR・販売いたします。
・伊賀米販売
・伊賀酒販売
・かたやきなど
にごり酒
■グルメブース
伊賀の名産を使用した伊賀牛ハンバーグ・伊賀牛すじ煮込み・伊賀ブランド玉子焼きや伊賀酒を嗜めるお酒のブースも出店します。
伊賀牛ハンバーグ
■イベント概要
イベント名 ： 伊賀上野NINJAフェスタ2025 in上野恩賜公園
開催日時 ： 2025年11月22(土)～24日(月・祝) 10:00～18:00
※最終日のみ一部16:30まで
開催場所 ： 台東区上野恩賜公園(噴水前広場)
アクセス ： JR上野駅公園口徒歩3分、各上野駅徒歩5～10分
参加費／チケット料金： 入場無料
URL ： https://www.instagram.com/ninjafesta_iga_e/#
主催 ： 伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会
後援 ： 観光庁・台東区・上野観光連盟