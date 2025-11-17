【茨城県つくばみらい市】「スマート公共ラボ 電子申請」がスタート！

プレイネクストラボ株式会社

プレイネクストラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：柏 匠、以下 「プレイネクストラボ」）は茨城県つくばみらい市（以下「つくばみらい市」）のLINE公式アカウントに「スマート公共ラボ 電子申請」を活用して拡充し、2025年11月17日（月）より公開することをお知らせします。

各種申請がLINE上の操作のみで完結できるようになり、行政手続きがオンラインで簡単にできるようになりました。

つくばみらい市LINE公式アカウントで手続き可能な申請一覧（2025年11月17日時点）

- デジタルギフト支給申請

LINEトーク上に表示されるリッチメニューからチャットボットの案内にしたがって操作することで、申請フォームにアクセス・申請が可能です。

プレイネクストラボでは今回公開となる申請を皮切りに、今後さらなる拡充を目指して支援してまいります。

■つくばみらい市のLINE公式アカウント

https://lin.ee/3MimZmP

■「スマート公共ラボ 電子申請」とは

LINE公式アカウントにてサービスが開始する「スマート公共ラボ 電子申請」は、「住民票の写し」「戸籍謄本・抄本」「各種税証明」の交付といった行政手続きや手数料の支払いなどが、LINE上の操作のみで完結するサービスです。仕事や家事の合間でもさまざまな行政手続きを手軽に行えるため、住民満足度が高まります。

■「スマート公共ラボ 電子申請」の特徴

1.役所の窓口手続きがLINEで完結！

住民票の写しや税証明書の発行など、従来は役所へ行く必要のあった手続きが、自治体のLINE公式アカウントでスピーディに行うことができます。生活者にとって身近なLINEを利用しているため、住民は準備に時間をかけずに、手軽に「スマート公共ラボ電子申請」を利用することが可能です。

2.本人確認・電子署名もLINEでOK

LINE上で本人確認や電子署名といった公的個人認証を行えるため、専用デバイスや専用アプリは必要ありません。マイナンバーカードにスマートフォンをかざして読み取り後、本人確認を迅速に実行し、各種手続がスムーズにできます。マイナンバーカードの交付率が全国的に上昇傾向にあり、LINEの普及率の高さと合わせて、多くの住民が利便性を実感できる機能です。

LINE上での公的個人認証には、LINEヤフー株式会社が提供する「LINE 公的個人認証サービス（JPKI）」の仕組みを採用しています。

3.オンライン決済に対応

交付料や送料など、手数料の支払いもその場で決済できます。クレジットカードや電子マネーなど、さまざまな決済手段にも対応しているので、利用者のニーズに幅広く対応可能です。

参考：スマート公共ラボ導入先一覧(https://www.playnext-lab.co.jp/service-information/govtech-news/govtech-clients/)