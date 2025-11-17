アイスマイリー、小売り・サービス・EC業界向けAIサービスカオスマップを公開！-業務効率と顧客体験を革新する最新AIソリューション95製品-
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334448&id=bodyimage1】
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、業務効率と顧客体験を革新する最新AIソリューションをまとめた「小売り・サービス・EC業界向けAIサービスカオスマップ」を、2025年11月17日（月）に公開しました。掲載総数は95製品です。
■小売り・サービス・EC業界向けAIサービスカオスマップとは？
生成AIの飛躍的な進化とAIエージェントの本格的な実用化に伴い、小売・サービス・EC業界におけるAI活用が急速に広がっています。従来のデータ分析や広告最適化にとどまらず、コンテンツ生成、顧客対応やキャンペーン設計、需要の先読みなど、幅広い活動にわたる支援が可能となっています。
近年では、マルチモーダルな感情認識や、AIエージェントを活用した業務支援も一般化しつつあります。これら急速に進化するAIソリューションを6カテゴリーで整理した「小売り・サービス・EC業界向けAIサービスカオスマップ」をこの度作成いたしました。
カオスマップを資料請求いただいた方には、各製品の製品名や製品URL情報を記載した「小売り・サービス・EC業界向けAIサービス提供企業リスト（Excel）」も併せて無償でご提供いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334448&id=bodyimage2】
■小売り・サービス・EC業界向けAIサービスカオスマップ作成の背景
近年、小売、サービス（フィットネスジム・飲食店・観光など）、ECといった業界で、「人手不足によるオペレーションの限界」「需要予測の困難さによる機会損失や過剰在庫」「顧客体験（CX）の均一化と向上」といった複雑な経営課題が顕在化しています。
その解決策として、生成AI技術の進化を背景に、AIサービスやAIエージェントの導入が現場レベルで急速に広がりを見せています。これらのAIは、従来のシンプルな自動化にとどまらず、需要予測・在庫／価格の最適化や、来店客数・行動分析、そして高度なレコメンド・パーソナライズを可能にし、顧客体験と経営効率の両面で成果を上げています。
実際に、これまでデータサイエンティストを要する一部の先進企業に限られていた高度な分析・最適化技術が、SaaSとして提供され、現在では幅広い事業者へ浸透しつつあります。マーケティング・顧客分析、接客・カスタマーサポート、物流・配送最適化など、業界のバリューチェーン全体にわたる多様な領域で活用が進んでいます。
本カオスマップでは、企業の競争力向上や業務効率化に貢献する最新のAIソリューションを収録。以下の6つの主要カテゴリーで整理し、企業の課題や目的に応じて最適なサービスを俯瞰的に把握し、デジタル変革を加速できるよう構成しています。
・需要予測・在庫／価格最適化AI
AIが天候やトレンドなどの多角的なデータを分析し、需要変動を高精度で予測します。これにより、過剰在庫や欠品を防ぐ在庫回転率の最適化を図り、市場状況に応じた動的プライシングで収益最大化を支援します。
・来店客数・行動分析AI
店舗や商業施設における人流データ（動線、滞在時間など）をAIで分析します。これにより、効果的な売り場づくりやスタッフ配置の最適化、さらには商圏を把握するエリア分析を通じて、店舗運営の効率化と集客改善に貢献します。
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、業務効率と顧客体験を革新する最新AIソリューションをまとめた「小売り・サービス・EC業界向けAIサービスカオスマップ」を、2025年11月17日（月）に公開しました。掲載総数は95製品です。
■小売り・サービス・EC業界向けAIサービスカオスマップとは？
生成AIの飛躍的な進化とAIエージェントの本格的な実用化に伴い、小売・サービス・EC業界におけるAI活用が急速に広がっています。従来のデータ分析や広告最適化にとどまらず、コンテンツ生成、顧客対応やキャンペーン設計、需要の先読みなど、幅広い活動にわたる支援が可能となっています。
近年では、マルチモーダルな感情認識や、AIエージェントを活用した業務支援も一般化しつつあります。これら急速に進化するAIソリューションを6カテゴリーで整理した「小売り・サービス・EC業界向けAIサービスカオスマップ」をこの度作成いたしました。
カオスマップを資料請求いただいた方には、各製品の製品名や製品URL情報を記載した「小売り・サービス・EC業界向けAIサービス提供企業リスト（Excel）」も併せて無償でご提供いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334448&id=bodyimage2】
■小売り・サービス・EC業界向けAIサービスカオスマップ作成の背景
近年、小売、サービス（フィットネスジム・飲食店・観光など）、ECといった業界で、「人手不足によるオペレーションの限界」「需要予測の困難さによる機会損失や過剰在庫」「顧客体験（CX）の均一化と向上」といった複雑な経営課題が顕在化しています。
その解決策として、生成AI技術の進化を背景に、AIサービスやAIエージェントの導入が現場レベルで急速に広がりを見せています。これらのAIは、従来のシンプルな自動化にとどまらず、需要予測・在庫／価格の最適化や、来店客数・行動分析、そして高度なレコメンド・パーソナライズを可能にし、顧客体験と経営効率の両面で成果を上げています。
実際に、これまでデータサイエンティストを要する一部の先進企業に限られていた高度な分析・最適化技術が、SaaSとして提供され、現在では幅広い事業者へ浸透しつつあります。マーケティング・顧客分析、接客・カスタマーサポート、物流・配送最適化など、業界のバリューチェーン全体にわたる多様な領域で活用が進んでいます。
本カオスマップでは、企業の競争力向上や業務効率化に貢献する最新のAIソリューションを収録。以下の6つの主要カテゴリーで整理し、企業の課題や目的に応じて最適なサービスを俯瞰的に把握し、デジタル変革を加速できるよう構成しています。
・需要予測・在庫／価格最適化AI
AIが天候やトレンドなどの多角的なデータを分析し、需要変動を高精度で予測します。これにより、過剰在庫や欠品を防ぐ在庫回転率の最適化を図り、市場状況に応じた動的プライシングで収益最大化を支援します。
・来店客数・行動分析AI
店舗や商業施設における人流データ（動線、滞在時間など）をAIで分析します。これにより、効果的な売り場づくりやスタッフ配置の最適化、さらには商圏を把握するエリア分析を通じて、店舗運営の効率化と集客改善に貢献します。