エネルギーインフラの拡大とスマートビルディングのトレンドを背景に、欧州のケーブル管理市場は2030年までに85億8000万米ドルに急成長する見通し
欧州のケーブルマネジメント市場は力強い成長軌道に乗っており、2022年の46億3,790万米ドルから2030年には85億8,030万米ドルに拡大すると見込まれています。2023年から2030年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は8%と安定した成長が見込まれています。この成長は、再生可能エネルギーシステムの急速な導入、スマートビルディングへの投資の増加、そして欧州全域におけるデータセンターや産業オートメーションプロジェクトの継続的な拡大など、複数の要因が重なり合って推進されています。
ケーブルマネジメントシステムは、電気ケーブルと通信ケーブルの安全かつ整然とした配線と保護を促進するインフラに不可欠な要素です。欧州が持続可能なエネルギー、スマートシティ、デジタルトランスフォーメーションへの移行を加速するにつれ、効率的なケーブル配線、安全性、そしてコンプライアンスに対する需要はかつてないレベルに達しています。
スマートインフラとデジタルトランスフォーメーションが需要を刺激
欧州では、スマートな商業ビル、住宅団地、産業施設の建設が急増しています。これらのプロジェクトでは、最新の自動化技術、IoT対応デバイス、統合セキュリティソリューションをサポートするために、複雑な電気・データケーブル配線システムがますます重要になっています。ケーブルトレイ、レースウェイ、コンジット、ケーブルグランドなどのケーブル管理ソリューションは、規制遵守、システムの信頼性、そして長期的なメンテナンス効率を確保するために不可欠になりつつあります。
ドイツ、フランス、英国、北欧諸国などは、スマートビルディングの取り組みや政府のエネルギー効率の高いインフラ整備の義務化など、この変革の最前線に立っています。これらの取り組みは、エネルギー効率、火災安全、そして設計の柔軟性を支える高度なケーブル収容ソリューションへの大きな需要を生み出しています。
エネルギー転換がケーブル管理設備を後押し
グリーンディールやFit for 55パッケージと連携した、欧州の積極的な脱炭素化目標は、ケーブル管理市場に大きなチャンスを生み出しています。風力発電所、太陽光発電所、EV充電インフラの整備増加に伴い、堅牢なケーブル保護システムの需要が急増しています。
再生可能エネルギープロジェクトにおけるケーブル管理システムは、高電圧ケーブルを環境損傷、機械的ストレス、熱膨張から保護するために不可欠です。英国、デンマーク、オランダなどの国々で洋上風力発電プロジェクトや送電網近代化の取り組みが拡大するにつれ、高耐久性ケーブルトレイとコンジットの使用が大幅に増加すると予想されています。
データセンターと産業オートメーションが新たな収益源を創出
欧州におけるデジタル経済の急成長は、もう一つの大きな成長要因です。クラウドコンピューティングの導入、AIベースのアプリケーション、そして増加するインターネットトラフィックは、アイルランド、ドイツ、北欧諸国における大規模データセンター開発を推進しています。これらのハイパースケール施設では、数千キロメートルに及ぶ光ファイバーケーブルや銅線ケーブルを管理するために、構造化された高効率なケーブル配線システムが必要です。
