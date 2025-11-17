【印刷通販デジタ】白塩ビステッカーに「剥がしやすい再剥離のり」を追加
シール・ステッカー印刷をはじめ、アクリルグッズやオリジナルTシャツなどをWeb上でデザイン作成、そのまま注文することが可能な「印刷通販デジタ（https://www.digitaprint.jp/ ）」を運営する株式会社デジタ（https://www.digita.co.jp/ ）は、2025年11月15日（土）より、ステッカー印刷の白塩ビ素材の接着のりに「再剥離のり」を追加しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333927&id=bodyimage1】
今回追加した「白塩ビ素材の再剥離のり」は、しっかりとした粘着力がありながらも、使用後に綺麗に剥がせるため、大変扱いやすいステッカーです。
白塩ビ素材の接着のりには、今回追加した再剥離のりのほか、「強粘着のり」と「グレー強粘着のり」の2種類があります。
「強粘着のり」は屋外商品の銘板など、長期間の貼り付けに適しており、「グレー強粘着のり」は糊がグレー色をしているため、裏面が透けにくい仕様です。再剥離のりは標準の強粘着のりと同価格でご提供しておりますので、ぜひお気軽にお試しください。
幅広いシーンで活躍する白塩ビ素材
白塩ビ素材（白地のPVC素材）は、耐候・耐水性が高い素材のため、屋内使用であれば約5年、屋外使用なら約3年と中・長期間の貼り付けに対応しています。長期間貼り付けておきたいテーブルステッカーから、賃貸物件に貼り付ける一時的なステッカーなど様々な用途でご使用いただけます。
フィルム素材の中でも柔軟性があるため、曲面への貼り付けにも優れています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333927&id=bodyimage2】
短納期とデザインシミュレータに対応
再剥離ステッカーは最短3営業日から対応しているため、お急ぎの方もぜひお求めください。
社名ステッカーなどテキストや手持ちの画像をそのまま使用する場合、Web上でデザイン作成から注文までを一括で行えるデザインシミュレータがおすすめです。
再剥離ステッカーには、今回追加した白塩ビの他に、より安価な「合成紙-ユポ-」やクリア素材の「透明PET」も取り揃えており、いずれの素材もデザインシミュレータに対応しています。
＜白塩ビステッカーの商品ページ＞
https://bit.ly/4nE5XAw
＜再剥離ステッカーの商品ページ＞
https://bit.ly/4qJyhnT
＜デザインシミュレータ＞
https://bit.ly/4qIgAFa
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト：https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X（Twitter）アカウント：https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email：press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 株式会社デジタ
企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号：0573-25-2340 Email：press@digita.co.jp
配信元企業：株式会社デジタ
