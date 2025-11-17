Nagarro、Q3 2025年決算を発表：為替影響調整後の売上高は前年同期比9.4パーセント増、調整後EBITDAは前年同期比27.2パーセント増、株式償還および買い戻しを発表





ミュンヘン（ドイツ）, 2025年11月15日 /PRNewswire/ -- デジタル・エンジニアリングの世界大手Nagarroは、本日2025年第3四半期（Q3）の未監査の財務数値を発表し、9ヶ月分の財務諸表を発表しました。

Q3 2025年の収益は2億5,460万ユーロに伸び、Q3 2024年の2億4,290万ユーロから前年比4.8パーセント増、為替影響調整後では前年比9.4パーセント増となりました。当四半期の有機的収益成長率は、ユーロベースで前年比3.7パーセント、為替影響調整後で8.2パーセントとなりました。売上総利益はQ3 2024年の7,650万ユーロからQ3 2025年には8,420万ユーロに拡大しました。売上総利益率はQ3 2024年の31.5パーセントに対し、Q3 2025年は33.1パーセントでした。

Q3 2025年の調整後EBITDAは、Q3 2024年の3,460万ユーロ（収益の14.3パーセント）から4,400万ユーロ（売上高の17.3パーセント）に増加しました。EBITDAはQ3 2024年の3,190万ユーロからQ3 2025年には4,350万ユーロに拡大しました。EBITはQ3 2024年の2,250万ユーロからQ3 2025年には3,490万ユーロに増加しました。純利益は、Q3 2024年の1,270万ユーロに対し、Q3 2025年は2,140万ユーロでした。過去12か月間にNagarroとの取引による年間売上高100万ユーロ以上の顧客数は、2024年9月30日の186社から2025年9月30日には187社に増加しました。

Q3 2025年において、当社の従業員数は233名増加しました。

2025年度業績見通しの維持

同社は、2025年度通期に関する従来の業績見通しを維持します。

自己株式の償却および自社株買戻し

当社は本日、853,688株の自己株式（当社が現在保有する1,138,251株の自己株式の75パーセント）を償却し、最大450,000株の買い戻しを決議しました。なお、総購入額の上限は2,000万ユーロ（購入に伴う付随費用を除く）です。

9Mの業績

収益は9M 2024年の7億2,540万ユーロから9M 2025年には7億5,340万ユーロに拡大しました。9M 2025年度の為替影響調整後収益は6.3パーセント増でした。9M 2025年度のユーロ建て前年同期比の有機的収益は3.0パーセント増であり、為替影響調整後で前年同期比有機的収益5.4パーセントに増加しました。売上総利益率は9M 2024年の2億2,350万ユーロから9M 2025年には2億4,350万ユーロに拡大しました。売上総利益率は9M 2025年の32.3パーセントに対し、9M 2024年は30.8パーセントでした。

9M 2025年度においては、優れた業務効率を達成したにもかかわらず、弱含みの米ドル対ユーロ相場によってNagarroグループ内のグループ内貸付における評価損が発生し、調整後EBITDAに多大な影響を及ぼしました。9M 2025年度を通じ、通貨評価損および為替先物取引による調整後EBITDAへの総影響額は、マイナス1,970万ユーロとなりました。

この結果、9M 2025年度の調整後EBITDAは、9M 2024年度の1億930万ユーロ（収益の15.1パーセント）から1億480万ユーロ（収益の13.9パーセント）に減少しました。EBITDAは9M 2024年の1億70万ユーロから9M 2025年には1億850万ユーロに拡大しました。EBITは9M 2024年の7,220万ユーロから9M 2025年には8,230万ユーロに拡大しました。9M 2025年の純利益は、2024年同期の4,130万ユーロから4,100万ユーロへとわずかに減少しました。これは主に、為替差損の影響および子会社が持株会社に送金した直近のグループ内配当に対する源泉徴収税に伴う法人税費用の増加によるものです。これは、当期の粗利益率増加によって相殺されました。

9M 2025年の営業活動によるキャッシュインフローは、9M 2024年の6,490万ユーロから7,710万ユーロに増加しました。これは、9M 2025年の無償還のファクタリングプログラムの利用額が、2024年12月31日から790万ユーロ減少したにもかかわらず達成されています。契約資産と売上債権の両方を含み、四半期ごとの売上高に基づいて計算される売上高営業日数は、2024年12月31日の88日から2025年09月30日には85日に改善しました。

Nagarroの2025年9月30日時点の現金残高は、2024年12月末時点の1億9,260万ユーロに対し、1億2,940万ユーロでした。Nagarroの2025年9月30日現在のローンおよび借入金は、2024年12月31日末の3億2,960万ユーロに対し、3億120万ユーロでした。同社は2025年09月30日現在、17,680人の専門家を擁しています。

2025年9月30日に終了した3か月間の要約表は以下の通りです：

2025年9月30日に終了した9か月間の要約表は以下の通りです：

Nagarro SEは、2025年第3四半期に関するアナリスト・投資家向け説明会を、2025年11月14日中央ヨーロッパ夏時間午後1時（太平洋標準時午前4時 / 中部標準時午前6時 / 東部標準時午前7時 / グリニッジ標準時午後12時 / 湾岸標準時午後4時 / インド標準時午後5時30分 / シンガポール標準時午後8時 / 日本時間午後9時）に開催します。

ご参加いただくには、https://www.nagarro.com/en/investor-relations/quarterly-statement-call-q3-2025にて事前にご登録ください。

Nagarroについて

Nagarroは、デジタル・エンジニアリングのグローバル・リーダーとして、クライアントが革新的でデジタル主導の企業へと変革し、市場での成功を収められるよう支援しています。同社は、起業家精神、アジリティ、グローバルな視点、「CARING」（配慮）の精神、「Fluidic Enterprise」のビジョンによって他社と一線を画しています。Nagarroは39か国で約17,700人を雇用しています。

詳細については、 www.nagarro.com をご覧ください。

（FRA：NA9）（SDAX/TecDAX：DE000A3H2200）（ISIN：DE000A3H2200）（WKN A3H220）

お問い合わせは、press@nagarro.comまでご連絡ください。

