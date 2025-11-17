株式会社Bufff、東京都主催の第21期「ASAC アクセラレーションプログラム」に採択

株式会社Bufff

株式会社Bufff（本社：静岡県浜松市、代表取締役/CEO：成瀬 兼人）は、東京都主催の第21期「ASAC アクセラレーションプログラム」に採択されました。

青山スタートアップアクセラレーションセンター（ASAC）は、東京都が世界のリーディングカンパニーを輩出することを目的として設立された支援拠点です。政策課題の解決や、社会的意義の高いビジネスに取り組むスタートアップへ、5ヶ月間の集中アクセラレーションプログラムを提供しています。

・プログラム概要

https://www.acceleration-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/program.php

第21期では、140社の応募の中から厳選された12社が採択され、約100名のメンター陣や大手企業・金融機関・自治体などから支援いただきます。Bufffは、「ゲームで人を心を動かす」をミッションに、人と人のつながりを強くし、温かみのあるゲームを通じた新しいコミュニケーションを創るという想いが評価され、今回の採択に至りました。

・第21期採択企業一覧

https://www.acceleration-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/detail.php?keyno=411

今後、約5か月間にわたり、専門メンター陣からの支援やネットワーク構築の機会を通じて、当社の事業成長を一層加速してまいります。

【株式会社Bufff 概要】

社名：株式会社Bufff

代表者：代表取締役/CEO 成瀬 兼人

設立：2023年7月3日

所在地：東京都港区高輪2丁目21番地2号 THE LINKPILLAR 1 SOUTH 9階

https://bufff.co.jp/

「ゲームで人を心を動かす」をミッションに掲げ、社会やビジネスへの還元を視野に入れた事業を行っています。主力サービスとして、「誰でも簡単にゲームを作成できるUGCプラットフォーム」と「パーソナライズドゲームの受注制作」を展開しています。私たちはゲームを新しい時代のコミュニケーションツールと位置付け、遊びたいユーザー、プロモーションしたい企業、創作表現したいクリエイター、ビジネス展開したいインディーズの開発者、それらすべてを巻き込んだ "ゲームコミュニケーションワールド" という経済圏を作ります。