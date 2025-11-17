『OPC UA未対応で選定から排除される装置メーカーの危機』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/nds-osk-20251205/M1D



■OPC UA未対応による選定排除とグローバル市場での競争力低下

近年、製造業における装置・機器の通信インターフェースとしてOPC UAが標準となりつつあります。装置メーカーにとって、OPC UAに対応していないことは、仕様要件の段階で選定から外される要因となり得ます。特にグローバル市場ではその傾向が顕著であり、対応の遅れが競争力の低下に直結する可能性があります。





このように、OPC UA対応の遅れは市場での競争力を左右する重要課題となっています。しかし現実には、既に稼働している多様な装置や異なる通信プロトコルが混在しており、全てを新製品に置き換えるのは非現実的です。また、既存設備の制御ソフトや通信仕様がメーカーごとに異なるため、一律の標準化対応が困難という課題もあります。さらに、旧機器の改修にはコスト・開発工数・稼働停止リスクが伴うため、現場では「既存を活かしながら対応する方法」が求められています。■開発負荷を抑えた標準化対応の進め方を解説本セミナーでは、既存設備を生かしながら段階的にOPC UA対応を実現する方法を解説します。ソフトウェアゲートウェイや通信変換ツールなどを活用することで、新旧混在環境でも追加開発を最小限に抑えた標準化対応が可能です。さらに、国内技術による導入支援・教育プログラム・認証取得サポートを通じて、装置メーカーがスムーズにOPC UA化を進められる具体的なステップを、事例を交えて紹介します。

