本件のポイント

· 2025年11月14日、龍谷大学公式WebサイトおよびYoutubeにて市民の悩みや迷いについて解決の視点・糸口を探るショート動画メディア「VOiCE」のVol.1を公開。

· 龍谷大学が掲げる将来ビジョンにある「まごころ～Magokoro～ある市民を育む」、「平和に寄与するプラットフォームになる」を体現するコンテンツ。

· 悩みや迷いの聞き手として、2025年4月から客員教授に就任した宇宙飛行士の土井隆雄氏が出演。Vol.1を含め全5本の動画に出演予定。

「VOiCE」Vol.1のワンシーン

本件の概要

龍谷大学は創立400周年を迎える2039年の将来ビジョンとして、「「まごころ～Magokoro～」ある市民を育み、新たな知と価値の創造を図ることで、あらゆる「壁」や「違い」を乗り越え、世界の平和に寄与するプラットフォームとなる。」※1を掲げています。

このビジョンを体現するコンテンツとして、市民の悩みや迷いについて解決の視点・糸口を探るショート動画メディア「VOiCE」を新たに公開しました。悩みや迷いは一般公募しており、その聞き手として、2025年4月から本学客員教授に就任した宇宙飛行士の土井隆雄氏※2が出演しています。大きなスケールの視点と経験、そして一人の人間としての温かさをもって、誰もが抱える悩みや迷いに答えます。

VOiCEの詳細

公開日：2025年11月14日（木）※2026年3月までに計5本の動画を順次公開

公開場所：公式Webサイトトップページ及び公式Youtubeチャンネル

(URL)https://www.ryukoku.ac.jp/voice/01/

質問選定：質問は、個人情報を保護のうえ本学学生が選定しています。

(質問選定・撮影の舞台裏)https://retaction-ryukoku.com/3489

※1）龍谷大学基本構想400の詳細：https://www.ryukoku.ac.jp/400plan/granddesign/vision.html#v02

※2）土井隆雄氏の客員教授就任の詳細：https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-16952.html