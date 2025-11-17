禁断ラブコメディにVTuberえる羨望!!『紫雲寺家の子供たち』8巻（宮島礼吏/著、雪野れいじ/作画協力）が11月17日発売!!

株式会社白泉社YAコミックス「紫雲寺家の子供たち８』（宮島礼吏・雪野れいじ／白泉社）書影

株式会社白泉社が刊行している青年誌「ヤングアニマル」（毎月第２・第４金曜日発売）に大好評連載中の「紫雲寺家の子供たち」８巻（宮島礼吏/著、雪野れいじ/作画協力）が2025年11月17日(月)に発売された。

【あらすじ】

東京都世田谷区成城。都内有数の高級住宅街に豪邸を構える「紫雲寺家」。７人の兄弟姉妹、特に５人の美人姉妹が有名となっているが、長男の男子高校生・新は姉妹にタジタジの毎日。「もし自分に姉妹がいなかったら…」と、ついそんな妄想もしてしまう日々の中、父親から衝撃の事実を告げられて…？

最新８巻では次女・清葉も新への恋心を自覚し、更にこじれる兄弟姉妹の関係図。そんな中、姉の万里に「彼氏」がいることが発覚し…？ 『彼女、お借りします』作者が贈る、禁断×純愛ラブコメディ!!

■VTuberえるも禁断ラブコメディに羨望!!

大人気禁断ラブコメディの第８巻発売に際し、VTuberえるから熱いコメントをお寄せいただきました！ 書店店頭で、えるコメント入り特大ポスターが見られるかも!?

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「紫雲寺家５人姉妹のハプニングが次々と巻き起こって終始目が離せない！ 新と共に我々も温かく見守らなくては…でも時々混ぜて欲しい。」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「VTuberえる×紫雲寺家の子供たち 書店店頭ポスター」 (C)ANYCOLOR, Inc. (C)宮島礼吏・雪野れいじ/白泉社「VTuberえる×紫雲寺家の子供たち 書店店頭POP」 (C)ANYCOLOR, Inc. (C)白泉社 (C)宮島礼吏・雪野れいじ/白泉社

【第一話の試し読みはこちら】(https://younganimal.com/episodes/d2a9c862e1fe7/)https://younganimal.com/episodes/d2a9c862e1fe7/

YAコミックス「紫雲寺家の子供たち８』（宮島礼吏・雪野れいじ／白泉社）書影YAコミックス「紫雲寺家の子供たち」８巻

■著者名： 宮島礼吏/著、雪野れいじ/作画協力

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2025/11/17

制作：動画工房でTVアニメ化された大人気ラブコメディ、第８巻!!

次女・清葉も新への恋心を自覚し、更にこじれる兄弟姉妹の関係図。そんな中、姉の万里に「彼氏」がいることが発覚し…？ 『彼女、お借りします』作者が贈る、禁断×純愛ラブコメディ!!