法人向けデータ配信サービス J-Quants Pro自己株式取得情報データの新規追加および決算発表予定日・時刻情報データのデータ拡充のお知らせ

株式会社JPX総研

ＪＰＸ総研は、日本市場にかかる金融データを利用しやすい形式で法人向けに配信する「J-Quants Pro」において、本日11月17日から、自己株式取得情報データの提供を開始します。また、決算発表予定日・時刻情報データに決算発表予想時刻を追加します。なお、本年10月から財務諸表データにキャッシュフロー計算書を追加しておりますことを併せてお知らせします。

自己株式取情報データ（新規追加データセット）

内国上場株式を対象に、自己株式取得にかかる総合的な情報を提供します。本データセットには3つのデータセットが含まれます。

自己株式取得情報データ（TDnet）

TDnetにて公表される上場会社の自己株式取得にかかる以下の情報を、上場会社による開示後、直ちに配信します。本データを用いることで、上場会社の自己株式取得にかかる一連の情報を把握することが可能になります。

- 自己株式取得の決議内容（取得株数・総額・期間）- 自己株式取得の状況（前月における取得状況）- 自己株式取得の終了に関する情報自己株式取得情報データ（EDINET）

EDINETで公表される自己株式取得の状況を、上場会社によるEDINETでの開示から15分間隔でタイムリーに配信します。本データでは、自己株式取得情報データ（TDnet）には含まれない、前月における各日の自己株式の取得実績が配信されます。

自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)データ

自己株式取得のうち、ToSTNeT-3を利用した買付けにかかるデータをタイムリーに提供します。ToSTNeT-3による自己株式取得予告は買付前営業日引け後に配信され、買付結果は当日午前9時頃に配信されます。

自己株式取得状況情報データは国内の全上場会社を対象としていますので、情報の入手を一元的に行うことができます。あわせて、ヒストリカルデータもご利用いただけますので、長期的な分析にもご活用いただけます。

決算発表予想時刻データの追加

ユーザの皆様のご要望にお応えし、決算発表予定日データに新たに決算発表予想時刻を追加します。

本データは、翌期の決算発表日における予想発表時刻を、上場会社の過去の決算時刻からJPXの独自モデルにより推論して配信するものです。また時刻情報に加えて、取引場区分情報（寄付き前・前場・昼休み・後場・大引け後）を合わせて配信いたします。これによりユーザの皆様においては決算時刻を場区分に変換する作業が不要となります。

予想時刻情報をご利用いただくことで、決算発表予定日のリスクマネジメントを一層強化することが可能になります。

なお、今回のデータ追加に伴い、データセットの名称を決算発表予定日・時刻情報データと改め、新たにヒストリカルデータを提供開始するとともに、価格を改定いたします。改定後の価格については個別にお問い合わせください。

データの詳しい仕様はこちらをご覧ください。

J-Quants Proについて（https://jpx.gitbook.io/j-quants-pro-ja）

配信データ・データ提供期間

J-Quants Proでは、ユーザの皆様がご自身に必要なデータセットを選択して、月額サブスクリプションの形式でご利用いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137648/table/33_1_c69bc4309f8215806a0e0a04ed5a928f.jpg?v=202511171028 ]

各データセットの価格及び外部配信の可否についてはこちらをご覧ください。一部データ価格については個別にお問い合わせください。

ご利用申し込みについて

J-Quants Proの利用は、以下のサイトからお申込みください。

- J-Quants Proウェブサイト（https://pro.jpx-jquants.com）

上記ウェブサイトでは各データセットの概要およびサンプルデータの取得が可能です。

本サービスは法人向けサービスとなります。J-Quants個人向けはこちらをご覧ください。

- J-Quants APIウェブサイト（https://jpx-jquants.com/?lang=ja）＜本件に関するお問合せ先＞

（株）JPX総研 フロンティア戦略部

jquants-pro@jpx.co.jp

