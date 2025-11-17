Sinopec、Cairo Universityの「シルク・ロード書庫 - 中国書架（Silk Road Book House - China Bookshelf）」開設に伴い書籍1,000冊を寄贈





本は橋となる：中国とエジプトの文化交流と文明間の相互学習の深化

カイロ、2025年11月15日 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation（HKG：0386、「Sinopec」）は、「シルク・ロード書庫 - 中国書架（Silk Road Book House - China Bookshelf）」イニシアティブの一環として、厳選された書籍1,000冊をCairo Universityに寄贈しました。SinopecとCairo Universityが共同でキュレーションしたこのコレクションは、中国の伝統文化、金融、経済、経営、デジタル・マーケティング、中国語教育など多岐にわたります。今回の寄贈は、 Sinopecが2023年にEgyptian Chinese Universityに図書を寄贈したことに続くもので、文学を通じた文化交流をさらに促進するものです。



開設式には、駐エジプト中国大使館公使参事官のLu Chunsheng氏、 Sinopec Groupブランド部門のYu Yongshengマネージング・ディレクター、Cairo University文学部長のNaglaa Raafat教授、およびCairo Universityから260名を超える教職員と学生が出席しました。

Lu Chunsheng氏は、書籍は文化を記録し、普及させ、豊かにする一方、文化は文明の発展を定義し、維持し、推進するものであると強調しました。「文化的な出会いと相互理解がなければ、文明間の相互学習はあり得ません。本の共有は文化交流の重要な手段となり、文明間の対話の強固な基盤を築きます」と同氏は語りました。

この行事は、中国とエジプトの文明交流を促進し、両国の包括的な戦略パートナーシップを強化し、人類共通の未来に貢献する具体的な一歩となります。

Yu Yongshengは、「Sinopecは世界有数のエネルギー・化学企業として、教育、文化、地域社会の発展にわたる国際協力に深く関わり、受け入れ国の社会的進歩を支援し、生活の質を向上させることで、社会的責任を積極的に果たしている」と述べました。Sinopecは2019年以来、8か国で「シルク・ロード・ブック・ハウス - 中国書架（Silk Road Book House - China Bookshelf）」プロジェクトを展開し、合計1万2,000冊以上の中国語および外国語の書籍を提供してきました。「このイベントをきっかけに、Cairo Universityとの大学・企業連携をさらに拡大していきたいです」と同氏は付け加えました。

Naglaa Raafat教授は、この取り組みを賢明かつ意義深いパートナーシップと評しました。「Sinopecは書籍を提供するだけでなく、文学部に文化交流のプラットフォームも作りました」と同氏は述べています。同教授は、数多くの中国関連のプロジェクトを含む、教員と中国のパートナーとの間の長年にわたる協力と友情に触れ、このイベントが経済、教育、文化交流の切っても切れないつながりを強調し、他の分野でのより広範な協力の出発点となることを期待していると述べました。

（日本語リリース：クライアント提供）

