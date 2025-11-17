CYBERDYNE Omni Networks株式会社(本社：茨城県つくば市、代表取締役：山本直行)は、Android搭載IoTエッジデバイスの新製品「Acty-G12」を発売開始します。

「Acty-G12」は、従来のActyシリーズの特徴を継承しつつ、OSはAndroid 12を採用。マルチGNSS対応やBluetooth 5.0の搭載により、位置情報のトラッキングや動態管理、Beacon、BLEゲートウェイといった幅広い分野でのIoTソリューションを支えるデバイスとして進化しました。





Acty-G12_1





■製品概要

「Acty-G12」は、オクタコアCPUにAndroid 12を搭載。一般的なGPSトラッカーやIoTゲートウェイが特定の機能に特化しているのに対し、「Acty-G12」はユーザー独自のアプリやセンサー連携が容易に行え、IoTプラットフォームとして柔軟に活用できます。Android OSを組込み用にカスタマイズすることで、スマートフォン技術を応用しつつ、そのメリットを最大限に生かす形で、IoT用途に適した専用機として設計されています。

製品URL： https://www.cyberdyne-omninet.com/acty_g12/









＜GPS/GNSSトラッカーとして＞

「Acty-G12」は、GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSSに対応したマルチGNSSに加え、基地局測位・Wi-Fi測位にも対応。測位精度と信頼性が大きく向上しています。さらに、A-GPS機能による測位時間の短縮、セラミックアンテナによる高い受信感度を実現し、さまざまな環境で安定した測位をサポートします。

また、ジャイロセンサー(3軸)、加速度センサー(3軸)、地磁気センサー(3軸)を搭載し、輸送中の衝撃や運転の急挙動などの走行データ分析も可能です。





＜Beacon、BLEゲートウェイとして＞

Bluetooth 5.0を搭載した「Acty-G12」は、Beaconや各種センサー機器からの情報を収集し、位置情報や時刻情報とともにクラウドに送信可能です。高い処理能力を活かし、クラウドとエッジの分散処理を実現。Wi-FiおよびLTE(4G)での通信に加え、Wi-Fiテザリング、Bluetoothテザリングにも対応しています。









■3キャリア対応

キャリア各社は日本全国幅広く対応エリアの整備を行っていますが、地下やビル間、地方の山間部など、あるキャリアは繋がっても他のキャリアは繋がらないケースは多く存在し、実際に現場に設置する段階でそれに気付くことも少なくありません。

「Acty-G12」はdocomo、Softbank、auの3キャリア対応となりますので、その場所に適した回線でご利用いただくことができます。もちろん、周波数帯(バンド)が対応していればMVNO各社のSIMもご利用可能です。









■多様な電源オプション

・標準バッテリー：1,800mAh

・大容量バッテリー：5,200mAh

・コンデンサーユニット(バッテリーレス)

電源には標準では1,800mAhリチウムイオンバッテリーを搭載し、オプションで5,200mAhの大容量バッテリーをご利用いただくことができます。

また、充電しながら(AC常時給電)のご使用や、車載のような過酷な電源環境において、バッテリーの劣化や異常のリスクを心配される場合は、バッテリーレスでご使用いただけるコンデンサーユニットもお選びいただけます。





＜Acty-G12 製品仕様＞





Acty-G12_b





・OS ： Android 12

・対応バンド： docomo/Softbank：LTE(4G) Band 1、3、8、19、28

au：LTE(4G) Band 1、3、18、28

・無線LAN ： IEEE802.11 a./b/g/n/ac (2.4GHz/ 5GHz)

・Bluetooth ： Bluetooth 5.0

・GNSS ： GPS、Galileo、GLONASS、BeiDou、QZSS、A-GPS

・センサー ： 加速度センサー(3 軸)、地磁気センサー(3 軸)、

ジャイロセンサー(3 軸)









※性能値は使用環境や、使用状況などにより変化します

※電波法に基づく技術基準適合証明と、電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定を受けた製品ですので、日本国内で安心してご利用いただけます。

※本製品にはSIMカードは含まれておりません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※デザイン、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。