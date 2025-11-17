Sinopecの完全生分解性PBST素材が新疆の綿花畑における残留マルチフィルムの課題に取り組む





ウス市（中国）、2025年11月15日 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation（HKG：0386、「Sinopec」）は、新疆ウイグル自治区ウス市でのPBST（ポリブチレン・サクシネート・コテレフタレート）生分解性マルチフィルムの試験運用が成功したと発表しました。



Sinopecが完全に独立した知的財産権で開発したPBSTマルチフィルムは、従来のポリエチレン（PE）マルチフィルムを使用した対照区の畑と比較してほぼ同等の綿花収穫量をもたらしました。分解性能、保湿性、保温性ともに設計目標を満たしました。

このプロジェクトは、安定した綿花収穫量を維持しながら残留フィルム汚染に対処し、生態学的利益と経済的利益の両方を達成し、グリーン農業の持続可能な開発を支援するための実現可能な道筋を示すものです。

中国の主要な綿花生産地域の1つである新疆では、土壌水分の保持と土壌温度の上昇のために長年PEマルチフィルムに依存してきましたが、これは自然分解しにくく、残留プラスチック・フィルムが深刻に蓄積される結果となっています。一方、PBATなどの完全生分解性フィルムは、耐候性サイクルが短く、綿花形成段階の前に過早分解されることが多く、水分と熱の保持が不十分になり、正常な作物の生育に影響を及ぼします。

対照的に、PBSTは他の生分解性材料と比較して、優れた耐紫外線性と防湿性能を備えています。長期にわたる実験により、さまざまな地域のさまざまな作物に使用されてきたPBSTフィルムは、1～3年以内に完全に無害な物質に分解できることがわかっています。

Sinopecは、綿花畑の残留マルチフィルムの課題に取り組むため、PBST材料の研究、開発、応用を加速させています。同グループは3月、海南精錬化学工場に世界初となる年間6万トンのPBST工業生産施設を稼働させました。4月、Sinopecの生産、販売、研究開発チームは、新疆ウイグル自治区の地元農業当局や遼寧省東勝グループと共同で、初の大規模PBSTマルチフィルム試験運用を開始し、ウス市とクイトゥン市の主要生産拠点で1万ムー以上の綿花畑の植え付けを行いました。

10月には、第三者による評価と収穫量測定により、PBSTフィルムに覆われた畑では、従来のPEフィルムを使用した場合と同等の収穫量を達成しつつ、フィルムの分解速度が大幅に速くなったことが確認されました。PBSTフィルムは、手動で回収する必要がなく、水、二酸化炭素、ミネラルへと完全に分解されます。この技術は、新疆ウイグル自治区の綿花の生育要件を満たしながら、コストを削減し、PEフィルム残留物による土壌汚染を軽減します。経済面と環境面で明らかなメリットをもたらすこの特質は、新疆ウイグル自治区の農業の持続可能な開発に対し、再現可能で拡張可能なソリューションとなります。

詳細については、http://www.sinopec.com/listco/en/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

