【2032年に423.9億米ドルへ成長・CAGR7.8%】世界の感染症診断市場：高度化する臨床需要と技術革新が牽引するグローバル成長戦略
世界の感染症診断市場は、2023年の216.7億米ドルから2032年には423.9億米ドルへと到達し、予測期間（2024～2032年）において年平均成長率（CAGR）7.8%で拡大すると推定されています。COVID-19の世界的流行以降、感染症に対する医療体制の強化は世界的な優先課題となり、迅速で精度の高い診断技術の重要性はかつてないほど高まっています。この市場は、病原体の早期検出を支える革新的技術の普及、臨床検査の自動化、ゲノム情報の高度活用、そして医療アクセス向上を目的としたポイントオブケア（POC）診断の急成長によって支えられています。
感染症診断とは、ウイルス、細菌、真菌、寄生虫といった多様な病原体の特定を目的として行われる検査・手法の総称であり、臨床現場では身体検査、血液検査、尿検査、画像検査、血清学検査、ゲノム解析など多様な診断プロセスが統合的に活用されます。これらの検査は、適切な治療戦略を立案するための基盤であり、世界的な公衆衛生対策にも直結する重要な領域です。
市場拡大を支える背景：新興感染症と抗薬剤耐性の増加
近年、世界各地で新興・再興感染症が増加しており、感染症診断市場の需要を強力に押し上げています。COVID-19のほか、デング熱、インフルエンザ変異株、マラリア、Ebola、RSウイルス（RSV）などの感染が地域的に頻発し、迅速かつ高精度な診断ニーズが顕著に高まっています。また、薬剤耐性（AMR）の拡大は深刻な国際的課題として浮上しており、抗生物質の乱用によって耐性菌が増加した結果、精密で早期の感染診断の必要性がさらに強調されています。
特にWHOは「薬剤耐性は21世紀における最大の公衆衛生危機の一つ」と明言しており、耐性菌特定に必要な分子診断技術や迅速診断キットへの投資が急増しています。これらの背景が市場の中長期的な成長を強力に支えています。
技術革新が市場を加速：分子診断・ゲノム解析・POCが主役に
感染症診断市場の高度化を牽引する最大の要因は、診断技術の急速な進化です。特に以下の分野が市場成長をリードしています。
● 分子診断（PCR・核酸増幅技術）の高精度化
リアルタイムPCR（RT-PCR）や等温核酸増幅法（LAMP）は感染症検査の標準技術として確立され、COVID-19以降は病院だけでなく在宅や薬局でも利用可能なレベルへと進化しています。従来の培養検査に比べ、分子診断は圧倒的なスピードと感度を誇り、今後も多くの感染症検査で中心技術となります。
● ゲノム解析の普及による病原体特定の高度化
次世代シーケンス（NGS）技術の普及により、病原体のゲノム配列を迅速に解析できるようになったことで、感染経路の特定、変異株の発見、抗薬剤耐性の分析などが可能になっています。特に国レベルでのサーベイランス体制強化に大きく貢献しており、研究機関や医療機関での導入が進んでいます。
● ポイントオブケア（POC）診断の急成長
遠隔地医療、高齢化社会、在宅医療の普及により、POC診断は市場で最も急速に成長するセグメントとなっています。数分で結果が得られる抗原検査キット、免疫診断、分子POCデバイスは、初期診療の効率化と感染拡大抑制の両面で貢献しています。
市場需要の高まり：臨床現場と患者中心医療の推進
感染症診断市場の成長は、医療現場の運用改革や患者中心医療（Patient-Centric Care）の推進とも深く関わっています。特に以下の点で市場ニーズが拡大しています。
