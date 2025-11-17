【タイムテーブル・全登壇者決定】11/19(水)緊急開催「ふるさと納税ポイント規制影響調査」報告会。192自治体調査の全貌解説と新時代の戦略を提言

一般社団法人自治体DX推進協議会

一般社団法人自治体DX推進協議会（所在地：東京都港区、以下「GDX」）は、2025年11月19日（水）に開催するオンラインセミナー「【緊急開催：ポイント規制後のふるさと納税】ふるさと納税、ポイント規制の今こそ、問われるものとは！？」の全タイムテーブルおよび登壇者を決定いたしました。

▼お申し込みはこちら（無料・事前登録制）(https://forms.gle/5HmZt8kSwhK7azsY9)

■ 開催背景と見どころ

2025年10月の「ポイント規制」施行を受け、GDXが実施した緊急調査（192自治体回答）では、9割超の自治体が「反動減」を報告するなど、市場の急激な冷え込みが鮮明になりました。「お得さ」競争が終焉し、「狩猟型」から「農耕型」への戦略シフトが加速する中、自治体は具体的な打ち手を模索しています。

本セミナーでは、調査結果の詳細報告に加え、自治体支援の最前線で活躍する2社が登壇決定。EC運営およびポータルサイト戦略支援に強みを持つオンサイト株式会社が、年末商戦に向けた即効性のあるポータル対策（EC運営力）を解説。さらに、特設サイト構築支援に強みを持つプレイネクストラボ株式会社が、リピーター育成のための「ストーリー戦略」について提言します。市場の現状分析から具体的な戦略までを多角的に解説します。

■ セミナー概要

本調査結果について、多くの自治体から詳細な分析や解説を求める声が寄せられたことを受け、緊急オンラインセミナーを開催します。調査レポートに基づき、ポイント規制後の市場動向と、自治体が取るべき具体的な戦略について解説します。

【緊急開催：ポイント規制後のふるさと納税】

ふるさと納税、ポイント規制の今こそ、問われるものとは！？

日時： 2025年11月19日（水） 10:30 ～ 12:00（予定）

形式： オンライン（Zoomウェビナーを予定）

参加費：無料（事前登録制）

対象：全国の自治体職員の皆様 / GDX会員さま

定員：先着300名

■ タイムテーブル（決定）

10:30～10:35

開会のご挨拶・セミナー主旨説明

10:35～11:10

第一部：緊急調査結果（192自治体回答）の詳細分析レポート解説

登壇者：渡邊 研人（一般社団法人自治体DX推進協議会 事務局長）

データから読み解く市場の転換点と構造的課題、今後の展望について詳細に報告します。

11:10～11:30

第二部：特別講演１.（オンサイト株式会社）

「ふるさと納税、ポイント規制の今こそ、『ECの運営力』が問われる。」

～ポイント還元終了後の今とるべきポータル対策を徹底解説～

登壇者：齋藤 紘太朗 氏（オンサイト株式会社 クライアントソリューション事業部 マネージャー）

年末までにマストで行うべき施策や、楽天・Amazonなど各ポータルの特性を活かした集客・販売促進手法、効果的な広告運用のノウハウなど、実践的な内容を解説します。

11:30～11:50

第三部：特別講演２.（プレイネクストラボ株式会社）

「ふるさと納税、ポイント規制の今こそ、『ストーリー』が問われる。」

～「特設サイト」で生産者の想いを届け、リピーターを育てる自治体ブランディング～

登壇者：鈴木 勝 氏（プレイネクストラボ株式会社 執行役員 GovTech事業部 事業部長）

新時代に不可欠な「ストーリー」発信と、「特設サイト」を活用したリピーター育成の具体的手法について提言します。

11:50～12:00

第四部：質疑応答・総括・閉会

※登壇時間やプログラム内容は前後する可能性がございます。

申し込みはこちらから(https://forms.gle/5HmZt8kSwhK7azsY9)

※google フォームが開きます。

※リンクが開かない方は、furusato@gdx.or.jp までお申し込みください

（※定員に達し次第、締め切らせていただきます）

関連情報：『2025年5月 ふるさと納税実態調査』報告書公開とアーカイブ配信

一般社団法人自治体DX推進協議会では、ふるさと納税市場の動向を継続的に調査しております。ポイント規制前の市場動向のベンチマークとして、「2025年5月 ふるさと納税実態調査」の結果も併せてご活用ください。

本調査の詳細なレポートは、自治体職員様に限り、以下のURLよりお申し込みいただけます（無償）。貴自治体の戦略立案のベンチマーク情報としてご活用ください。

なお、本報告書は、調査にご協力いただいた自治体様へは先行して送付済みであり、先般開催した「2025年 ふるさと納税実態調査 オンライン報告会」にて発表した講演資料のもとになった詳細版となります。

「2025年5月 ふるさと納税実態調査」調査報告書 資料請求フォームはこちら(https://forms.gle/wQ7SDUCfjfyVBeCeA)

■ オンライン報告会のアーカイブ放映（受付中）

本調査結果の要点を解説した「2025年 ふるさと納税実態調査 オンライン報告会」のアーカイブ放映（録画配信）のお申し込みも受け付けております。ご視聴を希望される方は、以下のURLよりお申し込みください。

「2025年 ふるさと納税実態調査 オンライン報告会」のアーカイブ放映の申し込みはこちら(https://forms.gle/PutBKbeCQQ7NGNj2A)

※上記が開かない場合は、下記よりお申込み下さい。

Email：furusato@gdx.or.jp 電話：03-6683-0106

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX事務局） ふるさと納税DX部

TEL：03-6683-0106 Email：furusato@gdx.or.jp

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sVQL_Cu1t80 ]

一般社団法人自治体DX推進協議会(GDX)は、自治体のデジタルトランスフォーメーションを推進し、地域社会の持続可能な発展を目指す団体です。各自治体と協働しながら、デジタル技術を活用した地域課題の解決やイノベーション創出を支援しています。



地方自治体と事業者の架け橋となり、デジタルトランスフォーメーションを通じて地方創生を加速するパートナーシップの場を提供します。お気軽にお問合せください。



【問い合わせ先】

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX）

東京都港区北青山1-3-1アールキューブ青山3F

03-6683-0106 ／ info@gdx.or.jp

https://www.gdx.or.jp