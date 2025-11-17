GATEエナジー、ベトナムに新オフィスを設立





ヒューストン、2025年11月16日 /PRNewswire/ -- 100%従業員所有のESOPであるGATEエナジー（GATE Energy）が、ベトナムに新しいオフィスを設立したことを発表しました。この新しいオフィスは、国際的な顧客やパートナーにより良いサービスを提供するため、グローバルな舞台で継続的に成長する同社の姿勢を反映しています。

GATE Energyの社長兼最高収益責任者であるKarthik Annadoraiは次のように述べています。「ベトナムへの進出は、今年初めにマレーシア事務所を設立したのに続く、アジア地域への戦略的投資の一環です。当地域における既存および将来のパートナーや顧客の皆様に、GATE Energyのサービス全体を体験いただけることを楽しみにしています。当社の従業員オーナーは、アジア市場へのサービス提供と、当社グループ企業の将来に大きな可能性を感じ、意欲を高めています。」

GATE Energyについて

GATE Energyは、100%従業員所有のESOPであり、複数の関連会社を持つグローバル企業として、エネルギー分野に様々なサービスを提供しています。当社のGATE Energyプロジェクト実施チームは、フロントエンドのデュー・デリジェンスやオーナーのエンジニアリングから建設管理、ターンキー・コミッショニング、初期起動まで、開発者がプロジェクトを成功裏に実施できるよう支援します。GATE Energyの専門エンジニアリング部門であるViking Engineeringは、エネルギー施設と資産の設計、最適化、整合性をサポートしています。GATE Energyのフィールド・サービス部門として、BlueFinはエネルギー施設および設備のフラッシング、テスト、クリーニング、ジョイント・インテグリティを提供します。

GATE Energyは、北米、アジア、ラテンアメリカにまたがる世界規模の拠点と、大規模および小規模のプロジェクトを実現してきた数十年にわたる経験を持ち、多国籍企業の規模と専門パートナーの機敏性を兼ね備えています。

GATE Energyの詳細については、www.gate.energyをご覧ください

