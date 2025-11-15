PEAK SPOT初主催ライブで“log you”が鮮烈デビュー、フレッシュな4曲を堂々披露

アソビシステム株式会社

アソビシステムによるアイドルプロジェクト PEAK SPOTの初主催イベント「PEAK SPOT JOIN Vol.1」が11月15日（土）、恵比寿 LIQUIDROOMにて開催。新グループ log youがデビューを飾った。

チケットは一般発売後即完売しており、開場前から熱気にあふれていた本公演。満員のファンたちがfav me、Toi Toi Toi、そして本日お披露目となるlog youの晴れ舞台を応援すべく、会場に集結していた。

まず登場したのは、朝倉未来×ABEMA×アソビシステム共同アイドルオーディション番組「Dark Idol」よりデビューを果たしたToi Toi Toi。先日配信されたばかりの新曲「Fortune World」からパフォーマンスし、元気いっぱいにレーベル主催ライブの幕を切った。続けて、「涙のストーリーテラー」、「HAPPY CLIMAX」「I LOVE ME」など闇を乗り越えた彼女たちだからこそ表現できる、明るく勇気を与えてくれるパフォーマンスを見せる。最後には10月22日（水）にリリースされた1stシングルCDの表題曲「Toi Toi Toi」を披露し、大盛り上がりで次グループへとステージをバトンパスした。

そんなバトンを受け取ったのは、本日お披露目となる新グループ、log you。久保怜音、小浜菜摘、福本れみ、竹内月音、山下うみ、松本玲奈、井出叶、月代来実ら8人の新たな姿に、客席のボルテージがさらに上がる。

小浜「今日この場所から私たち8人の夢への記録が始まります。一緒に刻んでください」という決意の言葉を皮切りに、昨日配信されたばかりのデビュー曲「Beyond The Dream」をパフォーマンス。爽やかなメロディながらも、新たな夢へと突き進むメンバーたちの想いが歌声やダンスに乗り、会場に集まったファンの心に突き刺さる。さらに、フライトポーズや手を振る振り付けが特徴的な「変更線」、コミカルかつポップな「あんぐりーガール」といった自然と掛け声が出て、身体も動いてしまう楽曲たちを満面の笑みでパフォーマンスした。ラストは、メンバーたちの夢やファンへのメッセージが詰まった「ろぐいん・ろぐゆー！」を披露。初ステージとは思えないほどの盛り上がりを見せ、デビューステージを堂々とやりきった。

また、MCでは福本が「今日log youに1つ目の記録が刻まれました。まず、今こうしてステージに立てていることが幸せです。ステージに立つことがこんなにも尊く、皆さんから声援をいただくことがこんなにも素敵なことなんだと、ステージを一度離れたからこそ改めて感じています」と感謝を述べる。その上で「デビューはゴールではありません。ここからがlog youとしての新しいスタートです。これからlog youの未来を楽しみにしていただけたら嬉しいです」と、デビューステージを見届けてくれた全員に決意表明した。

Toi Toi Toi、log youの熱いステージが終わり、トリを努めたのはPEAK SPOT 第一のグループであるfav me。「ストレイト・ストライド」からライブをスタートし、後輩グループたちから引き継いだ会場の熱気をさらに上げる。勢いそのままに「ケーキを食べればいいんじゃない！？」、初お披露目となる新曲「キュンってして！」、そして12月24日（水）にリリースされる1stシングルCD表題曲「すきなんかじゃ...にゃい！」「蒼のラブレター」を立て続けに披露。ラストは「あの時、キミが好きだった」をドラマチックに歌い上げ、fav meの持つ変幻自在の魅力を見せた。

全パフォーマンスを終え、3グループがステージに集まると、なんと12月21日（日）にレーベル主催ライブ「PEAK SPOT JOIN Vol.2 - Xmas SP」、2026年1月5日（月）に「PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 明けましておめでとう SP」を2ヶ月連続で開催することを発表。最後のMCでfav meの小野寺梓はPEAK SPOTとしてアリーナツアーを行うことを目標に掲げる。「PEAK SPOTでどんどん大きくなって、夢を叶えられるように頑張るので、皆さんついてきてほしいです」と意気込んだ。

なお、本日開催が発表された「PEAK SPOT JOIN Vol.2 - Xmas SP」のチケット先行申込が本日よりスタート。一度は夢を諦めたが、並みならぬ覚悟でステージへと舞い戻り、“PEAK（頂上）”へと向かっていく彼女たちの躍進を是非見届けてほしい。

＜SET LIST＞

■ Toi Toi Toi

01 Fortune World

02 オトナヒロイン

03 涙のストーリーテラー

04 HAPPY CLIMAX

05 I LOVE ME

06 Toi Toi Toi

■ log you

01 Beyond the Dream

02 変更線

03 あんぐりーガール

04 ろぐいん・ろぐゆー！

■ fav me

01 ストレイト・ストライド

02 ケーキを食べればいいんじゃない！？

03 キュンってして！

04 すきなんかじゃ...にゃい！

05 蒼のラブレター

06 あの時、キミが好きだった

PHOTO：河邉有実莉

＜イベント開催情報＞

PEAK SPOT JOIN Vol.2 - Xmas SP

日程：2025年12月21日（日）

時間：開場 11:30 / 開演 12:15

会場：東京都 白金高輪SELENE b2

出演：fav me / Toi Toi Toi / log you

詳細はこちら：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=769779

PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 明けましておめでとう SP

日程：2026年1月5日（月）

会場：東京都 Spotify O-WEST

詳細は後日発表

＜fav me リリース情報＞

fav me 1stシングルCD『すきなんかじゃ...にゃい！』

発売日：2025年12月24日（水）

予約URL：https://lnk.to/FM_1stSG_CD

＜Toi Toi Toi リリース情報＞

Toi Toi Toi 1stシングルCD『Toi Toi Toi』

発売日：2025年10月22日（水）

CD購入URL：https://lnk.to/ToiToiToi_1stSG_CD

配信URL：https://peakspot.lnk.to/Toi_Toi_Toi_

＜log you リリース情報＞

log you 1st Digital Single「Beyond the Dream」

配信日：2025年11月14日（金）

配信URL：https://peakspot.lnk.to/Beyond_the_Dream