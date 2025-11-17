【― 結果発表 ―】年賀状・ポストカードデザインコンペ2025 with 日本郵便
lanitech合同会社
厳正なる審査の結果、以下のとおり最優秀作品賞および入選作品が決定いたしました。
- お手紙作成体験素敵なデザインのポストカードで年賀状やお手紙を作成
作成した手紙はその場でピンク色のポストに投函
- コーヒースタンド大垣市にあるレトロモダンなカフェ「Buthtub（バスタブ）」が来店
- 映えフォトスポット郵便局のキャラクター「ぽすくま」がぽすくまツリーで登場
詳細を見る :
https://cgh.works/news/japan-post-letter-cafe/
ご応募いただいたすべての皆さまに、心より御礼申し上げます。
主催： クリエイティブガレージ星が丘（運営：lanitech合同会社）
年賀状・ポストカードデザインコンペ2025 with 日本郵便― 結果発表 ―
「若者が誰かに手紙を書きたくなるはがき」をテーマに、全国から多くの魅力的な作品をご応募いただきました。
ご応募いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
公式のお知らせは以下URLです。
https://cgh.works/news/postcard-contest-2025-results/
これら作品は、後述します12/15,16に開催される「お手紙カフェ」イベントにて実際にポストカードとして配布予定です。作品鑑賞もお楽しみください。
年賀状部門
ポストカード部門
入賞作品がポストカードになる、お手紙カフェイベントのお知らせ
お手紙カフェイベント ～カフェの香りに癒されてお手紙書いてみませんか～
実施期間
2025年12月15日（月）10：00～17：00
2025年12月16日（火）10：00～17：00
参加費、入場料
無料 ※コーヒー代は別途料金がかかります。
イベント内容
場所
クリエイティブガレージ星が丘（愛知県名古屋市千種区星が丘元町１７－１）
詳細は、こちらでもご覧ください。
改めて感謝を込めて
あなたの作品が「誰かに想いを届けたくなる未来」への一歩になったことを、私たちは確信しています。
主催・協賛
協賛： 日本郵便株式会社 東海支社