【― 結果発表 ―】年賀状・ポストカードデザインコンペ2025 with 日本郵便

年賀状・ポストカードデザインコンペ2025 with 日本郵便― 結果発表 ―

lanitech合同会社

「若者が誰かに手紙を書きたくなるはがき」をテーマに、全国から多くの魅力的な作品をご応募いただきました。

厳正なる審査の結果、以下のとおり最優秀作品賞および入選作品が決定いたしました。

ご応募いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

公式のお知らせは以下URLです。

https://cgh.works/news/postcard-contest-2025-results/

これら作品は、後述します12/15,16に開催される「お手紙カフェ」イベントにて実際にポストカードとして配布予定です。作品鑑賞もお楽しみください。

年賀状部門

ポストカード部門

入賞作品がポストカードになる、お手紙カフェイベントのお知らせ

お手紙カフェイベント ～カフェの香りに癒されてお手紙書いてみませんか～

実施期間

2025年12月15日（月）10：00～17：00

2025年12月16日（火）10：00～17：00

参加費、入場料

無料 ※コーヒー代は別途料金がかかります。

イベント内容

- お手紙作成体験素敵なデザインのポストカードで年賀状やお手紙を作成作成した手紙はその場でピンク色のポストに投函- コーヒースタンド大垣市にあるレトロモダンなカフェ「Buthtub（バスタブ）」が来店- 映えフォトスポット郵便局のキャラクター「ぽすくま」がぽすくまツリーで登場

場所

クリエイティブガレージ星が丘（愛知県名古屋市千種区星が丘元町１７－１）

詳細は、こちらでもご覧ください。

詳細を見る :https://cgh.works/news/japan-post-letter-cafe/

改めて感謝を込めて

ご応募いただいたすべての皆さまに、心より御礼申し上げます。

あなたの作品が「誰かに想いを届けたくなる未来」への一歩になったことを、私たちは確信しています。

主催・協賛

主催： クリエイティブガレージ星が丘（運営：lanitech合同会社）

協賛： 日本郵便株式会社 東海支社