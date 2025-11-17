【― 結果発表 ―】年賀状・ポストカードデザインコンペ2025 with 日本郵便

lanitech合同会社

年賀状・ポストカードデザインコンペ2025 with 日本郵便― 結果発表 ―



「若者が誰かに手紙を書きたくなるはがき」をテーマに、全国から多くの魅力的な作品をご応募いただきました。



厳正なる審査の結果、以下のとおり最優秀作品賞および入選作品が決定いたしました。
ご応募いただいた皆さま、誠にありがとうございました。



公式のお知らせは以下URLです。


https://cgh.works/news/postcard-contest-2025-results/



これら作品は、後述します12/15,16に開催される「お手紙カフェ」イベントにて実際にポストカードとして配布予定です。作品鑑賞もお楽しみください。


年賀状部門



ポストカード部門





入賞作品がポストカードになる、お手紙カフェイベントのお知らせ

お手紙カフェイベント ～カフェの香りに癒されてお手紙書いてみませんか～





実施期間


2025年12月15日（月）10：00～17：00


2025年12月16日（火）10：00～17：00



参加費、入場料


無料 ※コーヒー代は別途料金がかかります。



イベント内容


- お手紙作成体験素敵なデザインのポストカードで年賀状やお手紙を作成
作成した手紙はその場でピンク色のポストに投函
- コーヒースタンド大垣市にあるレトロモダンなカフェ「Buthtub（バスタブ）」が来店
- 映えフォトスポット郵便局のキャラクター「ぽすくま」がぽすくまツリーで登場


場所


クリエイティブガレージ星が丘（愛知県名古屋市千種区星が丘元町１７－１）


詳細は、こちらでもご覧ください。



詳細を見る :
https://cgh.works/news/japan-post-letter-cafe/




改めて感謝を込めて

ご応募いただいたすべての皆さまに、心より御礼申し上げます。
あなたの作品が「誰かに想いを届けたくなる未来」への一歩になったことを、私たちは確信しています。


主催・協賛

主催： クリエイティブガレージ星が丘（運営：lanitech合同会社）
協賛： 日本郵便株式会社 東海支社