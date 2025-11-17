パク・ヒョシン、公式グローバルファンコミュニティをビック(BIGC）で単独オープン

株式会社ビックジャパンHERBIGHARO 提供

グローバル・エンターテック・プラットフォーム「ビック（BIGC）」は、11月15日午後17時にアーティスト パク・ヒョシンの公式ファンコミュニティ「スペース」を単独でオープンしました。スペースはビックが新たにロンチしたデジタルホームであり、これを通じてパク・ヒョシンはパク・ヒョシンは2023年以来初めてとなる公式ファンクラブの募集を開始し、世界中のファンと交流する新たな場を提供します。

パク・ヒョシン「スペース」はメンバーシップ制で運営されます。会員登録を行ったファンは限定コンテンツを楽しむことができ、コミュニケーションスペースを通じでアーティストと交流することも可能です。また、メンバーシップには専用サービスおよびデジタルメンバーシップカードが提供されます。

パク・ヒョシンは「野生花（Wild Flower）」「息（Breath）」「Goodbye」「雪の華」など数々のヒット曲で韓国を代表するボーカリストとしての地位を確立しており、ミュージカル『エリザベート』『モーツァルト！』などでも優れた演技力と舞台での存在感を発揮し、多くの支持を得てきました。特に韓国のみならず、日本を含む海外にも根強いファンダムが形成されていることから、今回のグローバルコミュニティのオープンは、国内外のファンにとって大きな意味を持つと期待されています。

ビックは今回のローンチを通じて、自社初のグローバルファンコミュニティを披露し、オールインワン・デジタル・ベニュー（All-in-One Digital Venue）としてのアイデンティティを一層強化します。ビックの関係者は「パク・ヒョシンのグローバルファンコミュニティは、単なるファンクラブではなく、アーティストとファンがより深くつながる新たな出発点です」と述べ、「ビックならではのデジタル体験とメンバーシップサービスを通じて、グローバルファンダムの期待に応えていきます」とコメントしました。

ビック（BIGC）

ビックはグローバルファンダムのための次世代エンターテックプラットフォームとして、「ビックパス（BIGC PASS）」によるチケッティングをはじめ、ファンインタラクション、コマース、データ分析までを網羅した総合サービスを展開しております。従来の公演とファンサービスを統合した技術的な差別化を基盤に、ワールドツアー、フェスティバル、授賞式プロジェクトの主要パートナーとしての地位を確立しております。