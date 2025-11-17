【21LIVE】名鉄名古屋駅ポスター出演をかけたランキングイベント『駅広告に載ろう！～名鉄名古屋駅編～』が11月21日（金）より開催！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、11月21日（金）より『駅広告に載ろう！～名鉄名古屋駅編～』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334187&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼あなたの姿が名古屋の街に！／
駅ポスターモデル掲載権を掴みとろう！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月21日（金）より、『駅広告に載ろう！～名鉄名古屋駅編～』を開催します。
今回の舞台は、東海地方を代表するターミナル「名鉄名古屋駅」。
日々多くの人が行き交うこの場所に、あなたのビジュアルがポスターとして掲出されます！
イベント期間中、総合ランキングで上位に入賞し、ボーダーを突破したライバーには
「名鉄名古屋駅ポスターモデル掲載権」と特別称号バッジを進呈。
Round1ランキングでは、条件を達成した方に限定プロフィール背景「モデルver.」も贈られます。
さらに、リスナーランキングも同時開催！
1位入賞者には【B3サイズ縮小ポスター】をプレゼント、TOP5入賞者にはライバーとおそろいの限定バッジをお贈りします。
名古屋の中心で、自分の魅力を多くの人に届けられるチャンスです。
この冬、駅ポスターモデルとして新たなステージに踏み出しましょう。
▼前回ポスターサンプル
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334187&id=bodyimage2】
【プライズ詳細】
＼ライバープライズ／
▼総合ランキング
☆駅ポスターモデル掲載権
◇30万GOLD以上達成+1位：センター掲載
◇30万GOLD以上達成+2～5位：Pickup掲載
◇5万GOLD以上達成+21位以上：ポスター掲載
☆バッジ
◇30万GOLD以上達成：ゴールドバッジ
◇10万GOLD以上達成：シルバーバッジ
◇5万GOLD以上達成：ブロンズバッジ
▼Round1ランキング
☆プロフィール背景
◇30万GOLD以上達成+1～3位：【豪華版】モデルver.（王冠付き）
└有効期間：11月27日（木）～12月24日（水）
◇30万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：11月27日（木）～12月24日（水）
◇20万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：11月27日（木）～12月3日（水）
◇10万GOLD以上達成：【通常版】モデルver.
└有効期間：11月27日（木）～12月3日（水）
＼リスナープライズ／
☆縮小版ポスター
◇1位：8分の1サイズ（B3）のポスター
☆バッジ
◇1位：ゴールドバッジ
◇2位：シルバーバッジ
◇3位：ブロンズバッジ
◇4～5位：ブルーバッジ
━━━━━＼ 開催期間 ／━━━━━
11月21日（金）～11月29日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━━━
