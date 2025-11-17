【21LIVE】『21LIVE Special Day』11月21日（金）開催！TOP3ライバーに贈る「専属デザイナーとつくるギフト制作権」プレゼント！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、11月21日（金）限定で『21LIVE Special Day』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334074&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼ライバーとリスナー、想いを"カタチ"にする特別な日！／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎月恒例の特別イベント『21LIVE Special Day』を、11月21日（金）に開催します。
今回の目玉は、ライバーランキングTOP3に贈られる「オリジナルギフト制作権」です。
専属デザイナーと一緒に、あなたの世界観をカタチにできる特別なチャンス！
好きなセリフやペット、推しカラー、オリジナルキャラなどを自由にデザインし、完成したギフトは全ユーザーに公開されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334074&id=bodyimage2】
さらに、もっとも多くギフトを贈ったリスナーランキング1位の方には「21カード5パック＋21カードフォルダー」のセットを進呈！
ライバーとリスナーが一つになって楽しめる特別な一日をお見逃しなく！
＜＜プライズ詳細＞＞
▼ライバーランキング
★オリジナルギフト制作
ランキング1位：オリジナルギフト×3個
ランキング2位：オリジナルギフト×2個
ランキング3位：オリジナルギフト×1個
※ギフト制作に関する詳細は、入賞後に個別にご案内します。
▼リスナーランキング
ランキング1位：21カード5パック＆21カードフォルダーセット
━━━＼ 開催期間 ／━━━
11月21日（金）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
※本イベントにエントリーされた方は、「配信ptが人気の証」へのエントリーはできません。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334074&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
