PR Newswire、AI時代の推進役としてAI検索と情報発見の未来を牽引

PR Newswireは、AEOおよびGEO向けにソースレベルのコンテンツをインデックス化することで、より信頼性が高く権威あるAIの未来構築を支援します。



この取り組みは、AI検索での可視性、回答エンジン最適化（Answer Engine Optimization、AEO）、生成エンジン最適化（Generative Engine Optimization、GEO）におけるPR Newswireのリーダーシップを強化します。これらは人工知能システムによる情報の発見、要約、引用方法を形作る新たな領域です。構造化メタデータ、オープン・アクセス、一貫したフォーマットを通じて、PR NewswireはAIシステムが公式ブランド・コミュニケーションを正確に解釈し、その情報の出所を明確にたどれるようにします。

人と機械のための基盤フォーマット

この取り組みにより、高品質で信頼性の高いコンテンツは、記者、投資家、あるいはアルゴリズムのいずれが閲覧する場合でも、確実に見つけられ、十分な効果を発揮できるものとなります。また、それは従来の検索に加え、AEOやGEOといった新たな分野にも最適化されています。

・ユニバーサル・ディスカバラビリティ：オープンなフレームワークにより、従来のメディアデータベースや金融端末から、AEOおよびGEOシグナルに基づいて信頼性の高いコンテンツを抽出するChatGPT、Perplexity、GeminiなどのAI搭載検索エンジンに至るまで、あらゆるプラットフォームでクライアントのニュースを確実に探し出せるようになります。

・信頼の基盤：ソースレベルの情報を直接かつ無濾過で提供することで、人間の理解も、AIが生成する応答も、虚構ではなく事実に基づくものとなります。

・E-E-A-Tをすべての人に：経験（Experience）、専門性（Expertise）、権威性（Authoritativeness）、信頼性（Trustworthiness）の原則は、人間の専門家も、高度なAIも、品質を判断する際に依拠する指標です。

「プレス・リリースは常にジャーナリストや投資家にとって決定的な真実の源でした。AIに対しても同じように直接アクセスできる環境を保証することで、信頼性を将来にわたって守り、クライアントのストーリーが人間・機械を問わずあらゆるオーディエンスの基盤となるように環境を整備します」とPR Newswireのマーケティング担当上級副社長であるSusan Wohlekingは述べています。

信頼を実現するために構築し、すべての人とAIのために最適化

プレス・リリースを人間にとって価値あるものにしている中核的な属性は、AIにとっても同様に価値あるものです。これは、新興のAEOやGEOのベスト・プラクティスとも自然に整合しており、そのおかげでプレス・リリースは他に類を見ない強力なコミュニケーション・ツールとなっています。

・疑問の余地を生まない権威性：情報源からの公式声明であるプレス・リリースは、引用を探しているジャーナリストにとっても、事実を検証しているAIにとっても基盤となる資料です。

・実証された専門性：コンテンツは本質的に企業の直接的な経験を体現し、業界分析やAI知識ベースに信頼性の高い知見を提供します。

・検証可能なタイムライン：プレス・リリースのアーカイブは歴史の記録となり、投資家のデューデリジェンスを支えるとともに、オンラインにおけるブランドの長期的なトピカル・オーソリティ（その領域における権威）の確立に貢献します。

AI検索と生成型発見技術が進化を続ける中、PR Newswireは信頼できる情報を常にインテリジェント・ウェブの基盤に据え、透明性、出典明示、アクセスの向上に引き続き取り組んでいきます。詳細については、https://www.prnewswire.com/amplify-platform/をご覧ください。

よくある質問（FAQ）

質問：E-E-A-Tとは何ですか？

回答：E-E-A-Tとは、経験（Experience）、専門性（Expertise）、権威性（Authoritativeness）、信頼性（Trustworthiness）の頭文字です。ウェブコンテンツが高品質で信頼性が高く、信頼できる情報源によって作成されているかを評価するための枠組みです。

質問：大規模言語モデル（LLM）とは何ですか？

回答：LLMは、膨大なテキスト・データによるトレーニングを受けた人工知能（AI）の一種であり、人間のような言語を理解・生成します。ChatGPTやGeminiなどのツールはLLMによって動いています。

質問：AEOとGEOとは何ですか？

回答：回答エンジン最適化（Answer Engine Optimization、AEO）は、検索エンジンのスニペットや音声アシスタントが簡単に利用できるよう、回答を直接返せる形にコンテンツを構造化することに焦点を当てる手法です。生成型エンジン最適化（Generative Engine Optimization、GEO）は、生成AIがコンテンツを容易に発見して解釈し、情報源として活用できるよう構造化する手法です。プレス・リリースは事実に基づく明確なフォーマットで整理されているため、AIが信頼性の高い回答を構築する理想的な情報源となり、AEOとGEOのどちらにも自然に適合します。

質問：PR NewswireはAIボットによるコンテンツのスキャンを許可していますか？

回答：はい。PR Newswireのrobots.txtファイルは公開されており、正当なAIボットや検索ボットがプラットフォーム上で公開されている全コンテンツをクロール、スキャン、インデックス化することを意図的に許可しています。

質問：プレス・リリース以外に、AI検索における権威性を高めるコンテンツは何ですか？

回答：高価値コンテンツには、独自のホワイト・ペーパー、詳細な調査レポート、包括的なガイド、そして直接的な経験と専門知識を示す詳細なケース・スタディが含まれます。

質問：マルチメディア（特に画像やインフォグラフィック）は、LLMにおけるブランドの発見性を向上させますか？

回答：はい、重要な要素です。LLMは人間のように画像を「見る」ことはできませんが、関連テキスト（代替テキスト、キャプション、ファイル名など）を詳細に分析して文脈を理解します。

さらに重要なのは、マルチメディアが人間のオーディエンスによるエンゲージメントを劇的に高めることです。このエンゲージメントによる潜在的な動きは検索アルゴリズムに対して強力な権威性シグナルを送ることになり、コンテンツの可視性を高め、AIによって情報源として採用される確率を向上させます。このため、PR Newswireは、強力なマルチメディア戦略を全ブランド・チャンネルにおける普遍的なベスト・プラクティスと位置付けています。

質問：PR NewswireはAI検索と生成型発見をどのようにサポートしていますか？

回答：PR Newswireは、インデック化へのオープンなアクセス、構造化されたメタデータ、一貫したフォーマットを維持することで、権威あるブランド・コンテンツがAI駆動環境で簡単に発見でき、かつ正確に表現されるようにし、AEOとGEOの両方のベスト・プラクティスをサポートします。

