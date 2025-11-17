ポスト量子暗号市場規模、シェアレポート、成長および製造業者（2025～2035）
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート「ポスト量子暗号（PQC）市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年」を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向と将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいてビジネス判断を行えるようになっています。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次・二次の調査分析手法を使用し、市場競争の評価、競合ベンチマーキング、そしてGTM（ゴー・トゥー・マーケット）戦略の理解を行いました。
ポスト量子暗号の世界市場に関する 調査報告書によると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率44.3%を予測し、2035年末までに46億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は9億ドルでした。
ポスト量子暗号市場規模、シェア、成長ドライバー、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
ポスト量子暗号（PQC）市場は、企業、政府、技術企業が量子セキュアなデジタル未来への移行に備える中で、急速に存在感を高めています。PQCとは、量子コンピューターによる攻撃に耐性を持つ暗号技術であり、量子計算により破られる可能性のあるRSAやECC（楕円曲線暗号）など従来の公開鍵暗号に代わる技術です。
量子コンピューティングの進展に伴い、現在の暗号技術への潜在的脅威が高まり、サイバーセキュリティやデータプライバシーにおける重要課題となっています。その結果、銀行、防衛、通信、クラウド、ヘルスケアなど幅広い分野で、量子耐性の暗号ソリューションへの需要が急増しています。
特に米国、日本、韓国、EU加盟国など世界各国の政府がPQC研究・標準化に多額の投資を行っています。NIST（米国標準技術研究所）やETSI（欧州電気通信標準化機構）などの機関がグローバル標準化の中心的役割を担っています。
日本では、強力な技術・製造基盤を背景に、IoTネットワーク、金融取引、重要インフラの量子脅威への備えとしてPQCの導入が進められています。
市場規模とシェア
グローバルのPQC市場は、サイバーセキュリティへの懸念、高まる政府主導の量子プロジェクト、長期的データ保護の必要性により急速に拡大しています。
北米は量子安全暗号の早期採用、研究機関と大手テック企業の強い連携により最大市場となっています。アジア太平洋地域は日本、中国、韓国を中心に最も急成長しており、デジタル化の加速、5Gインフラ拡大、IoTデバイス増加に伴うリスク増大が市場成長を支えています。
日本は半導体やIT基盤が強固であり、防衛、通信、金融サービスなどでPQC統合が進みやすい環境にあります。
政府機関通信、航空宇宙、医療記録、ブロックチェーンなど、長期保存データを扱う産業が早期にPQCを採用し、市場シェアの形成に大きな影響を与えています。
成長ドライバー
量子コンピューティングの急速な進化
政府主導の量子安全規制・フレームワーク
高度化するサイバー攻撃とデータ漏洩対策
クラウドインフラにおける量子耐性暗号の採用拡大
5G・IoTデバイスの急増に伴う通信保護
