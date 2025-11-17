ライブストリーミング市場規模、シェア分析、成長ドライバー、トレンドおよび製造業者（2025～2035）
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート「ライブストリーミング市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年」を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいてビジネス判断を行えるようになっています。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーキング、そしてGTM（ゴー・トゥー・マーケット）戦略の理解を行いました。
ライブ配信の世界市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に25.88%のCAGRを予測し、さらに2035年末までに6,601億4,000万米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は1406.1億ドルでした。
ライブストリーミング市場規模、シェア、成長ドライバー、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
ライブストリーミング市場は近年、デジタルコンテンツ消費、ソーシャルメディア利用、そして高速インターネット普及の急拡大により急速かつ大きな成長を遂げています。ライブストリーミングとは、動画や音声をデジタルプラットフォーム上でリアルタイム配信し、視聴者との即時双方向コミュニケーションを可能にする技術です。
この技術は現代のコミュニケーション、エンターテインメント、Eコマース、教育など、幅広い分野の基盤となっています。ゲーム、スポーツ、企業イベント、コンサート、オンライン学習など、ライブ配信は臨場感と即時性のある体験を提供します。
COVID-19パンデミックはライブ配信導入を強力に後押しし、企業、アーティスト、教育機関がデジタルチャネルに移行しました。パンデミック後もこの流れは継続しており、ライブ配信はさまざまな業界で重要なマーケティングおよびコミュニケーション手段となっています。
YouTube、Twitch、TikTokのインフルエンサーから、LinkedIn LiveやZoomの企業イベントまで、ライブストリーミング業界はクラウド、AI、エッジ配信技術の進化によって巨大なエコシステムへ発展しています。
市場規模とシェア
グローバルのライブストリーミング市場は急速に拡大しており、特に北米、アジア太平洋、欧州が重要地域です。アジア太平洋地域は日本、韓国、中国を中心に最も活発で、高速インターネット、スマートフォン普及率、デジタルネイティブ層の多さが市場成長を支えています。
日本のライブ配信市場は、エンタメ、Eコマース、ゲーム、バーチャルパフォーマンスを融合した独自の発展を遂げています。17LIVE、SHOWROOM、OPENREC.tvなど国内サービスが存在感を示す一方、YouTube Live、Twitch、Instagram Liveなどの海外プラットフォームも強力な影響力を持っています。
市場拡大の背景には、インフルエンサーとのブランド協業、ライブコマースの成長、5Gの普及による高画質・低遅延配信の実現などがあります。ライブ配信はデジタルマーケティングの主要手段として定着し、エンゲージメント分析による高い効果測定が可能です。
https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/290
