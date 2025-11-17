スーツアップ・セミナー「人事労務のプロジェクト管理」開催のお知らせ

株式会社スーツ

株式会社スーツ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小松 裕介）は、2025年11月19日（水）19時から、当社代表の小松が講師を務めるスーツアップ・セミナー「人事労務のプロジェクト管理」を無料開催します。

チームでかんたん、毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールの経営支援クラウド「スーツアップ」（以下「スーツアップ」といいます。）β版では、無料お試し（7日間）をご利用いただけます。まずはスーツアップを操作してみて、チームのタスク管理に踏み出してみてください。

スーツアップ 無料お試しはコチラ :https://app.suitup.jp/auth/signup

１．スーツアップ・セミナー「人事労務のプロジェクト管理」概要

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ofJ_4gMW244 ]

セミナーへの参加をご希望する方は、以下の登録フォームよりご応募ください。

https://forms.gle/97EoeytGfAKQWpMX8

当社のシミュレーションによれば、仮に社員数30名の会社で、上司と部下間で1日2回8分のタスクの進捗確認が発生した場合、1ヶ月(営業日20日計算)で119万円ものコストがかかることになります。中小企業にとって決して小さくないこのコスト負担額は、チームのタスク管理を導入し、チームのタスクの「見える化」をすることで大きく改善することができます。

しかしながら、株式会社ヌーラボ調べ（※ 2023年10月6日～10月10日までの間、従業員1,000人以下の企業・団体に勤める経営者・役員・会社員を対象にした「タスク管理の現状や課題」に関する調査）によれば、タスク管理の方法は、主に個人のタスク管理のための利用が想定される「メールやカレンダー機能」が31.2％、「手書きのメモや手帳、ノート」が30.6％、「ビジネスチャット」が14.3％である一方、チームのタスク管理のための利用が想定される「Excelやスプレッドシート」は25.2％、「タスク管理専用ツール」は11.7％しかない状況です。

そのため、当社では、まずはチームのタスク管理を導入することが、中小・中堅企業やスタートアップ（以下「中小企業等」といいます。）の労働生産性を高める第1歩だと考えています。

今般、中小企業等にチームのタスク管理を広めるにあたり、「人事労務のプロジェクト管理」というタイトルで講演を行うことにいたしました。人事労務部門は、採用、入退社手続き、勤怠・給与管理、評価制度運用、研修や福利厚生など、企業の“人”に関する幅広い業務を担います。これら多岐にわたるタスクが同時並行で進む中で重要となるのが、進捗を正しく把握し、関係部署と円滑に連携するためのプロジェクト管理です。管理が不十分だと、書類提出の遅れ、法令対応の漏れ、採用スケジュールの混乱や個人依存による属人化など、組織全体の業務品質やリスク管理に影響が生じます。

本講演では、人事労務業務にプロジェクト管理を取り入れることで、タスクの見える化、業務の標準化、チームの生産性の向上をいかに実現できるかをご説明します。また、中小企業向けチームのタスク管理ツール「スーツアップ」を活用し、人事労務部門の効率化をどのように貢献できるかについてもご紹介いたします。

なお、講師は、当社代表の小松が行いますが、小松は約20年にわたり中小企業等のバリューアップに従事してきており、その過程で複数社に対してチームのタスク管理を導入してきています。そのため、中小企業等での実務経験を踏まえ、事例紹介もしながら分かりやすい講演を予定しています。

今後とも、当社では、中小企業等がかんたんにチームのタスク管理を導入・運用できるように、継続してスーツアップ・セミナーを開催してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18795/table/589_1_92dad56c38846e822062d6e851ba8d70.jpg?v=202511170928 ]

＜講師略歴＞

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社（現社名：伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業）の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任

２．スーツアップのサービス概要

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=02lutwYgLRE ]

経営支援クラウド 「スーツアップ」 - かんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理

URL：https://suitup.jp

スーツアップは、チームでかんたん、毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールです。表計算ソフトのような操作で、チームの業務を「見える化」して、タスクの抜け漏れや期限遅れを防ぎます。チームのタスク管理を実現することで、業務の効率化やオペレーションの改善が進み、大幅なコスト削減を実現します。

スーツアップでは、2023年9月からα版、2024年4月からβ版の提供をしています。β版では、タスク・組織・コミュニケーション及び分析の基本機能に加えて、表計算ソフトにはないタスクひな型、期限通知及び定型タスクなど、チームのタスク管理をかんたんに毎日続けられる機能が搭載されました。

プランと料金は、スタンダード・プランは、会社/組織に所属するユーザー1人あたり月額1,080円（税別）です。ユーザー数が10名以下の会社/組織については、事業規模を考慮して費用負担をより軽減し、1人あたり月額500円（税別）となるスタータープランもご用意しています。なお、β版スタートキャンペーンとして、2025年12月31日までは期間限定で初期費用は無料です。

３．会社概要

商 号 ： 株式会社スーツ（Suits Inc.）

代 表 者 ： 代表取締役社長CEO 小松 裕介

事 業 内 容 ： 経営支援クラウド事業、経営支援事業、投資銀行事業

設立年月日 ： 2022年12月1日

資 本 金 ： 10,000,000円（累計資金調達額213,000,030円）

株 主 ： 経営陣、mint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOF

本店所在地 ： 東京都千代田区九段南4丁目6番13号ニュー九段マンション301号

TEL ： 03-6228-1390 FAX ： 03-6733-7870

会社サイト ： https://suits.co.jp

運営サイト ：

※ 「全社タスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134529/40/ja)、「全社プロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-143755/40/ja)、「チームのタスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129333/40/ja)、「チームのプロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129334/40/ja)、「タスクの見える化」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125233/40/ja)、「タスク雛型」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125234/40/ja)、「ワークマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028213/40/ja)及び「タスクマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028214/40/ja)は当社の登録商標です。