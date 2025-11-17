¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¥ì¥Ýー¥È¡¢À®Ä¹¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤¶È¼Ô¡Ê2025～2035¡Ë
KD¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊHUD¡Ë»Ô¾ì¤Î¾ÍèÆ°¸þ¤Èµ¡²ñÊ¬ÀÏ ― 2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î»Ô¾ìÈÏ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ä¾Íè¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹È½ÃÇ¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢KD¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡¤ÎÄ´ººÊ¬ÀÏ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÉ¾²Á¡¢¶¥¹ç¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¥ó¥°¡¢¤½¤·¤ÆGTM¡Ê¥´ー¡¦¥È¥¥ー¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡ËÀïÎ¬¤ÎÍý²ò¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨18¡ó¤òÍ½Â¬¤·¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë98²¯ÊÆ¥É ¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï23²¯¥É¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊHUD¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥áー¥«ー¤ª¤è¤Ó¾ÍèÅ¸Ë¾
»Ô¾ì³µÍ×
¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊHUD¡Ë»Ô¾ì¤Ï¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë¡¢³ÈÄ¥¸½¼Â¡ÊAR¡Ë¤ÎÅý¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö¡¦¹Ò¶õ±§Ãè¡¦ËÉ±ÒÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¾õ¶·Ç§¼±¸þ¾å¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ËÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HUD¤Ï¡¢Â®ÅÙ¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢°ÂÁ´·Ù¹ð¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¾ðÊó¤òÆ©ÌÀ¤Ê²èÌÌ¤ËÅê±Æ¤·¡¢»ëÀþ°ÜÆ°¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/244
¸µ¡¹¤Ï·³ÍÑ¹Ò¶õ¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿HUDµ»½Ñ¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¾èÍÑ¼Ö¡¢¾¦ÍÑ¹Ò¶õµ¡¡¢»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ë¹¤¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÂÁ´¡¦ÍøÊØÀ¸þ¾åµ¡Ç½¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AR¥Ùー¥¹¤ÎHUD¤Î³«È¯¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÃæ¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥É¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬Áý¤¨¡¢»Ô¾ì¤ÎºÎÍÑ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¼Ö¤äEV¥áー¥«ー¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹Åê±Æ·¿¤ä¥³¥ó¥Ð¥¤¥Êー·¿HUD¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¡¢±¿Å¾¼Ô¤Î²÷Å¬À¤ÈÆ»Ï©Ç§¼±¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢HUD¤ÏÄã»ë³¦»þ¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢ÀºÌ©ÃåÎ¦¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÁõÈ÷¤Ç¤¹¡£²Á³ÊÄã²¼¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¸å¤ÏÃæ²Á³ÊÂÓ¼Ö¼ï¤Ë¤â¹¤¯ÉáµÚ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢
¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÎHUD»Ô¾ì¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢°ÂÁ´µ¬À©¡¢¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢BMW¡¢Mercedes-Benz¡¢Tesla¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ëAR¡¦¥Û¥í¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯HUD¤ÎºÎÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õ¡¦ËÉ±ÒÊ¬Ìî¤â»Ô¾ì¤Î½ÅÍ×¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¿ë¹Ô¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊHUD¤ÎÍøÍÑ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖOEM¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¥áー¥«ー¡¢µ»½Ñ·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëHUD³×¿·¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆüËÜ¤ÏÀºÌ©¹©³Ø¤È¼«Æ°¼Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ç¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¼¡À¤Âå¼Ö¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¾Ê¥¨¥Í·¿HUDÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334505&id=bodyimage1¡Û
À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー
ADAS¤È¥¹¥Þー¥È¥Óー¥¯¥ëµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ
AR¡¢3D¥Û¥í¥°¥é¥à¡¢¥ìー¥¶ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉ½¼¨µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¦¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤ÎÁý²Ã
À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¸·³Ê¤Ê°ÂÁ´µ¬À©
¹Ò¶õ»º¶È¤Î¶áÂå²½
¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨18¡ó¤òÍ½Â¬¤·¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë98²¯ÊÆ¥É ¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï23²¯¥É¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊHUD¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥áー¥«ー¤ª¤è¤Ó¾ÍèÅ¸Ë¾
»Ô¾ì³µÍ×
¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊHUD¡Ë»Ô¾ì¤Ï¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë¡¢³ÈÄ¥¸½¼Â¡ÊAR¡Ë¤ÎÅý¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö¡¦¹Ò¶õ±§Ãè¡¦ËÉ±ÒÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¾õ¶·Ç§¼±¸þ¾å¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ËÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HUD¤Ï¡¢Â®ÅÙ¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢°ÂÁ´·Ù¹ð¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¾ðÊó¤òÆ©ÌÀ¤Ê²èÌÌ¤ËÅê±Æ¤·¡¢»ëÀþ°ÜÆ°¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/244
¸µ¡¹¤Ï·³ÍÑ¹Ò¶õ¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿HUDµ»½Ñ¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¾èÍÑ¼Ö¡¢¾¦ÍÑ¹Ò¶õµ¡¡¢»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ë¹¤¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÂÁ´¡¦ÍøÊØÀ¸þ¾åµ¡Ç½¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AR¥Ùー¥¹¤ÎHUD¤Î³«È¯¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÃæ¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥É¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬Áý¤¨¡¢»Ô¾ì¤ÎºÎÍÑ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¼Ö¤äEV¥áー¥«ー¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹Åê±Æ·¿¤ä¥³¥ó¥Ð¥¤¥Êー·¿HUD¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¡¢±¿Å¾¼Ô¤Î²÷Å¬À¤ÈÆ»Ï©Ç§¼±¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢HUD¤ÏÄã»ë³¦»þ¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢ÀºÌ©ÃåÎ¦¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÁõÈ÷¤Ç¤¹¡£²Á³ÊÄã²¼¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¸å¤ÏÃæ²Á³ÊÂÓ¼Ö¼ï¤Ë¤â¹¤¯ÉáµÚ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢
¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÎHUD»Ô¾ì¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢°ÂÁ´µ¬À©¡¢¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢BMW¡¢Mercedes-Benz¡¢Tesla¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ëAR¡¦¥Û¥í¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯HUD¤ÎºÎÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õ¡¦ËÉ±ÒÊ¬Ìî¤â»Ô¾ì¤Î½ÅÍ×¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¿ë¹Ô¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊHUD¤ÎÍøÍÑ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖOEM¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¥áー¥«ー¡¢µ»½Ñ·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëHUD³×¿·¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆüËÜ¤ÏÀºÌ©¹©³Ø¤È¼«Æ°¼Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ç¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¼¡À¤Âå¼Ö¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¾Ê¥¨¥Í·¿HUDÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334505&id=bodyimage1¡Û
À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー
ADAS¤È¥¹¥Þー¥È¥Óー¥¯¥ëµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ
AR¡¢3D¥Û¥í¥°¥é¥à¡¢¥ìー¥¶ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉ½¼¨µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¦¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤ÎÁý²Ã
À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¸·³Ê¤Ê°ÂÁ´µ¬À©
¹Ò¶õ»º¶È¤Î¶áÂå²½