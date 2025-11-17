北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」2025年11月23日(日・祝)午前11：00～放送！

北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」(C)HTB

HTB北海道テレビでは、2025年11月23日(日・祝)午前11：00から、北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」を放送します。


知的好奇心と働く意欲をくすぐる！？北海道を切り拓く企業の知られざる裏側をのぞき見！


「あの会社、一体何をしているの？」


普段、企業の裏側や仕事の全貌を知る機会はなかなかありません。勤労感謝の日にお届けするこの番組は、そんな企業の知られざる裏側を、北海道イチ（?）の働き者・吉村崇（平成ノブシコブシ）がＭＣとして、徹底的にのぞき見します！


「出社に飛行機を使うってほんと！？」「世界７位の〇〇力？」「毎月ゴールデンウィークがある？」


「ナニソレ！？」が止まらない、オモシロ仕事が続々登場！次々と飛び出す驚愕の事実に、吉村崇もア然！そして熱狂！


表に出てこない企業努力、想像を絶する技術力、そして何よりも北海道に根差し貢献し続ける熱い情熱。今まで知っているようで知らなかった、北海道企業の真の姿と知恵が、いま明らかになります。


北海道、そして日本の未来を元気にする企業のヒントを、吉村崇が体当たりで体感し、分かりやすく解説します！ぜひご覧ください。



■番組名　：北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」


■番組ＨＰ：https://www.htb.co.jp/nozokimicompany2025/(https://www.htb.co.jp/nozokimicompany2025/)


■放送日時：2025年11月23日(日・祝)　午前11：00 ～ 11：50（北海道ローカル）


　　　　　　TVer見逃し配信・・・ 2025年11月23日(日・祝) 午前11:49～


■出演者　：吉村崇（平成ノブシコブシ）


　　　　　　エマ＠どさんこ（インフルエンサー）


　　　　　　DJ MAXXXINE (エスコンフィールドDJ・イベントMC・ラジオDJ)


　　　　　　満島てる子（女装家）


　　　　　　ジャンゴ・武蔵（秘蔵　札幌よしもと所属）


　　　　　　土屋まり（HTBアナウンサー）


■参加企業：HBA　商船三井さんふらわあ　野口観光　北海道エアポート　北海道ぎょれん（五十音順）


■スタッフ：プロデューサー　大畑隼介　　辻洋周


　　　　　　ディレクター　　宍戸友貴子




