北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」2025年11月23日(日・祝)午前11：00～放送！
北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」(C)HTB
HTB北海道テレビでは、2025年11月23日(日・祝)午前11：00から、北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」を放送します。
知的好奇心と働く意欲をくすぐる！？北海道を切り拓く企業の知られざる裏側をのぞき見！
「あの会社、一体何をしているの？」
普段、企業の裏側や仕事の全貌を知る機会はなかなかありません。勤労感謝の日にお届けするこの番組は、そんな企業の知られざる裏側を、北海道イチ（?）の働き者・吉村崇（平成ノブシコブシ）がＭＣとして、徹底的にのぞき見します！
「出社に飛行機を使うってほんと！？」「世界７位の〇〇力？」「毎月ゴールデンウィークがある？」
「ナニソレ！？」が止まらない、オモシロ仕事が続々登場！次々と飛び出す驚愕の事実に、吉村崇もア然！そして熱狂！
表に出てこない企業努力、想像を絶する技術力、そして何よりも北海道に根差し貢献し続ける熱い情熱。今まで知っているようで知らなかった、北海道企業の真の姿と知恵が、いま明らかになります。
北海道、そして日本の未来を元気にする企業のヒントを、吉村崇が体当たりで体感し、分かりやすく解説します！ぜひご覧ください。
北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」(C)HTB
北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」(C)HTB
北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」(C)HTB
■番組名 ：北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」
■番組ＨＰ：https://www.htb.co.jp/nozokimicompany2025/(https://www.htb.co.jp/nozokimicompany2025/)
■放送日時：2025年11月23日(日・祝) 午前11：00 ～ 11：50（北海道ローカル）
TVer見逃し配信・・・ 2025年11月23日(日・祝) 午前11:49～
■出演者 ：吉村崇（平成ノブシコブシ）
エマ＠どさんこ（インフルエンサー）
DJ MAXXXINE (エスコンフィールドDJ・イベントMC・ラジオDJ)
満島てる子（女装家）
ジャンゴ・武蔵（秘蔵 札幌よしもと所属）
土屋まり（HTBアナウンサー）
■参加企業：HBA 商船三井さんふらわあ 野口観光 北海道エアポート 北海道ぎょれん（五十音順）
■スタッフ：プロデューサー 大畑隼介 辻洋周
ディレクター 宍戸友貴子
北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」(C)HTB
北海道オモシロ仕事が勢ぞろい！吉村崇の「ナニソレ！？のぞき見カンパニー」(C)HTB