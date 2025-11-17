高度創傷ケア市場は2032年までに74億7000万ドルを超えると予測
高度創傷ケア市場は、2024年に51億4000万米ドルと評価され、2032年には74億7000万米ドルに達すると予測されています。2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8%で拡大します。この成長は、慢性疾患、外科手術の増加、そして世界的な人口高齢化によって牽引されています。市場は、治癒を促進し合併症を最小限に抑えることを目的としたドレッシング材、積極的療法、再生医療製品の技術進歩を通じて、進化を続けています。
慢性疾患の有病率上昇が市場成長を後押し
世界中で慢性創傷、特に糖尿病性潰瘍、静脈性下肢潰瘍、褥瘡に苦しむ人が増加しています。米国疾病対策センター（CDC）によると、2022年時点で米国では約3,730万人が糖尿病を患っており、高度な創傷ケアソリューションに対する需要の高まりが浮き彫りになっています。これらの慢性疾患は自然治癒プロセスを遅らせることが多く、水分バランス、感染制御、組織再生を促進する革新的な製品が求められています。
さらに、世界的な外科的介入の増加も創傷ケア製品の需要増加に寄与しています。例えば、ライフスパン・オーガニゼーションは、2021年だけで米国で約50万件の開胸手術が行われたと報告しています。外科手術の複雑さが増すにつれ、病院は患者の転帰を改善し、術後合併症を軽減するために、高度な創傷ケア材料への依存度を高めています。
創傷管理を変革する技術革新
技術統合型でパーソナライズされた創傷ケアソリューションへの移行が、市場の成長を牽引しています。高度な創傷被覆材には、コラーゲン、アルギン酸塩、ハイドロコロイドなどの生体活性成分が含まれており、最適な治癒環境を作り出します。さらに、慢性創傷治療において、成長因子や幹細胞を用いた積極的創傷ケア療法の研究が進められており、糖尿病性足潰瘍や褥瘡の回復において顕著な成功率を示しています。
メーカーは、遠隔追跡と早期介入を可能にするデジタル創傷モニタリングやAI駆動型創傷評価ツールにも多額の投資を行っています。この傾向は、患者による自己管理がますます一般的になりつつある在宅医療の現場で特に顕著です。
セグメント別インサイト
製品別
湿潤創傷ケアセグメントは、様々な創傷の治療効率の高さから、2024年には72.01%の収益シェアを占め、市場を席巻しました。これらの製品は、理想的な水分レベルを維持し、より迅速な治癒を促進する能力があるため、手術後や外傷処置後にますます多く使用されています。一方、慢性疾患の有病率上昇と生物学的製剤および皮膚代替品の需要増加を背景に、アクティブ創傷ケア分野は2025年から2032年にかけて急速な成長が見込まれています。
用途別
慢性創傷ケア分野は2024年に最大の市場シェアを獲得しました。糖尿病患者と褥瘡患者数の増加が、この市場シェア拡大に大きく貢献しています。世界的な糖尿病患者の急増を受け、医療提供者は感染リスクを最小限に抑え、組織修復を促進する先進的な製品を重視しています。
最終用途別
世界的な手術件数と入院件数の増加に支えられ、病院は2024年の市場収益全体の46.13%を占めました。さらに、患者と介護者、特に高齢者層において、利便性と費用対効果の高い創傷ケアソリューションを求める在宅医療分野が勢いを増しています。
地域別展望
2024年の高度創傷ケア市場は北米が世界市場をリードし、収益シェアの46.05%を獲得しました。この地域は、高度な医療インフラ、堅牢な保険償還制度、そして手術件数の増加といった恩恵を受けています。米国は、慢性疾患の有病率の高さと、先進的な創傷ケアソリューションの積極的な導入に牽引され、引き続き主要な収益源となっています。
