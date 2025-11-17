ADNOC Gas、過去最高の第3四半期業績を達成、ダイナミックな市場における回復力と成長を実証





第3四半期の純利益は過去最高の13億4,000万ドル、前年同期比8%増

年初来の純利益は39億9,000万ドルで、2024年比10％増

国内ガスEBITDAは9億1,400万ドルに達し、前年比26%増

新しい四半期配当でADNOCガスの株主のコミットメントを強化

アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年11月14日 /PRNewswire/ -- 世界クラスの統合ガス処理・販売会社であるADNOC Gas plcとその子会社（以下、総称して「ADNOC Gas」または「同社」）（ADX：ADNOCGAS）（ISIN：AEE01195A234）は本日、2025年第3四半期の業績を発表し、前年比8%増の13億4,000万ドルという過去最高の第3四半期純利益を達成しました。2025年の最初の9か月間の原油価格が平均1バレルあたり71ドルであったのに対し、2024年は83ドルであったにもかかわらず、年初来の純利益は39億9,000万ドルに達し、市場の予想を上回りました。

2025年第3四半期、ADNOC Gasの国内ガス事業は記録的な業績を達成し、EBITDAは前年比26%増の9億1,400万ドルに増加しました。IMFがUAEの成長率を2025年に4.8％、2026年に5％成長すると予測している中、その堅調な経済が要因となり、最初の9か月間の国内ガス販売量は4％増加しました。これに加えて、契約再交渉による構造的改善が成功したことによる基礎マージンの改善も達成されました。

ADNOC Gasの最高経営責任者であるFatema Al Nuaimiは次のように述べています。「第3四半期の記録的な業績と今年に入ってからの好調な業績は、当社のビジネス・モデルの回復力と適応力の証です。原油価格が下落している中でも、当社の収益性は伸び続けています。原油価格が低迷している環境にもかかわらず、優れた業務運営と商業契約の改善に支えられ、当社は引き続き堅調な利益を上げています。四半期ごとの配当による当社の強化された配当方針は、株主に対する価値を最大化するという当社の取り組みをさらに示すものです。」

長期的な価値と安定性の点で、ADNOC Gasは魅力的な選択肢となっています。当社の高い効率性と収益性は、第3四半期の純利益が前年同期比8%増の13億4,000万ドル、年初来の純利益が2024年比10%増の39億9,000万ドルという記録的な数字からも分かります。強力なキャッシュ・フロー創出はADNOC Gasの財務力の中核を成しており、国内ガス事業のEBITDAは9億1,400万ドルに達し、前年比26%の増加となりました。

これらの結果は、ADNOC Gasが予測可能なキャッシュ・フローと大きな上昇の可能性を秘めた高収益の投資先であることを示しています。2025年第3四半期から四半期配当金の分配を導入し、12月12日までに8億9,600万ドルを支払う予定です。また、配当金の年間5%増額を2030年まで延長することで、透明性が高まり、収入がさらに安定することになり、株主は自信を持って資産や資金を計画し、管理できるようになります。ADNOC Gasに投資することで、株主はUAEの野心的な国家目標と歩調を合わせ、より広範なエネルギー変革に参加できるようになります。

強力なキャッシュ・フローが成長と株主還元を促進

ADNOC Gasの堅調なキャッシュ・フロー創出は、引き続き同社の財務力の基盤となっています。同社は継続的に多額の営業キャッシュ・フローを生み出す能力があり、追加の負債に頼ることなく、増加する配当金の支払いと大規模な資本プロジェクトの両方に資金を供給することができます。

この規律あるアプローチにより、ADNOC Gas は強固なバランス・シートを維持し、生産能力拡大への長期投資をサポートし、株主に持続可能な価値を提供することができます。原油価格が低迷する環境下でも当社のキャッシュ・フローの回復力は、成長と財務の安定に向けた揺るぎない取り組みを支える基盤となっています。

取締役会は、配当金支払いの年間5%増額を承認し、2030年まで延長することで、ADNOC Gasが株主に長期的な価値を提供するという約束を再確認しました。当社は、株主価値のさらなる向上のため、2025年第3四半期より四半期配当金の分配を導入し、第3四半期の初回中間配当金8億9,600万ドルを2025年12月12日までに支払う予定です。

主なハイライト：

・第3四半期の純利益は過去最高：13億4,000万ドル、前年比8%増

・年初来純利益：39億9,000万ドル、市場予想を上回る水準

・国内ガス事業のEBITDA：2025年第3四半期は9億1,400万ドル、前年比26%増

・年間5%の配当増加を2030年まで延長

・四半期配当の導入。第3四半期中間配当金8億9,600万ドルは2025年12月12日までに支払われる

2025年四半期中間配当金支払いの主要日程：

代替パフォーマンス測定：

・上記の財務情報には、ADNOC GasのJV財務実績の比例連結が含まれています。

・EBITDAはJVの比例連結を含み、金利、税金、減価償却費を控除する前の利益を表します。

・表示されている財務データとIFRS財務諸表との調整内容は、「Management Discussion & Analysis」レポートに記載されています。

注意事項：

この発表には、ADNOC Gasの財務状況、経営成績および事業に関する将来予想に関する記述が含まれています。歴史的事実に関連しないものは、すべて「将来の見通しに関する記述」か、「将来の見通しに関する記述」とみなされるものとします。将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の見通しおよび前提に基づく将来の見通しに関する記述であり、既知および未知のリスクおよび不確実性に関するものであり、実際の結果、パフォーマンス、または事象が、これらの記述に明示または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。ADNOC Gasは、新たな情報や将来の事象、その他の情報にかかわらず、いかなる将来の見通しに関する記述も公に更新または修正する義務を負いません。結果は、この記事に含まれる将来の見通しに関する記述に明示的または黙示的に示された、または推測された内容と大きく異なる可能性があります。これらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないようにしてください。

ADNOC Gasについて

ADXに上場しているADNOC Gas（ADXシンボル：「ADNOCGAS」 / ISIN：「AEE01195A234」）は、世界クラスの大規模統合型ガス処理・販売企業として、ガスのバリュー・チェーン全体にわたり事業を展開しており、ADNOCからの原料受け入れ（長寿命の大規模なガス処理および分留事業を通じて）から、国内および海外の顧客への製品販売に至るまで、一貫した運営を行っています。ADNOC Gasは、UAEの販売ガス需要の約60％を供給し、20か国以上の最終顧客にガスを供給しています。詳細については、www.adnocgas.aeをご覧ください。

