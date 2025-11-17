【3度目の正直】石井一成、宿願のK-1王座奪取！に石井和義館長は・・
絶体絶命のダウンから奇跡の逆転劇！ ムエタイ戦士が見せたK-1魂
格闘技イベント『K-1 WORLD MAX 2025～-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド～』
2025年11月15日（日）東京・国立代々木競技場 第一体育館
▼第14試合/第2代K-1 WORLD GPバンタム級王座決定戦/3分3R・延長1R
○石井一成（ウォーワンチャイプロモーション） 判定3-0 ※28-26×3 ●黒川瑛斗（team VASILEUS）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334500&id=bodyimage1】
＜１R序盤は黒川のペースに見えたが・・・＞
石井、遂にK-1の頂点へ--。
K-1とムエタイの「二刀流」を貫く石井一成。今年7月のK-1復帰戦で勝利を収め、今回がK-1王座戴冠への3度目の挑戦、まさに「背水の陣」だった。対する黒川瑛斗は、武尊らを擁するteam VASILEUSの期待の星。Krush王座を返上し、階級を上げてまでこのK-1のベルトを狙いに来た、まさに覚悟の挑戦者だ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334500&id=bodyimage2】
＜2R石井からダウンを奪う黒川＞
壮絶なダウン応酬が描いたドラマ
静かな立ち上がりとなった1R。黒川はセオリー通りの冷静な試合運びで、主導権を渡さない。試合は挑戦者ペースで2Rへと進行し、緊張感が高まる。そして2R中盤、黒川がロープを背負わせた石井へ猛ラッシュを仕掛け、値千金のダウンを奪う。
誰もがこのまま黒川の戴冠を確信した瞬間、ドラマは急転する。
立ち上がった石井は、捨て身の反撃に出る。得意の左フックをカウンターで叩き込み、一瞬の隙を突いて起死回生のダウンを奪い返した。
この一撃で試合の流れは完全に石井へ傾く。
勝敗を分けた3R、飛びヒザの着地を狙った石井の鋭い右フックが再び火を噴き、黒川が3度目のダウン。試合巧者として知られる黒川の粘りも届かず、ゴングと同時に右拳を突き上げた石井が、3度目の正直で悲願のK-1王座を手中に収めた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334500&id=bodyimage3】
＜石井のカウンター一閃!!＞
石井和義館長の鋭い指摘
今回、スペシャルレフェリーとして参加したK-1創設者、石井和義館長は、試合後に本誌（樽谷氏）のインタビューに対し、その明暗を分けたポイントを語った。
「（2Rで）ダウンを喫した後、石井は戦い方を変え、まさに開き直った。あの勢いと決断力が、この試合の明暗を大きく分けた」
絶体絶命の窮地で牙を剥いた石井の「K-1魂」が、勝利を引き寄せたと言えるだろう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334500&id=bodyimage4】
＜樽谷氏とインタビューに応じる石井和義館長＞
「やっぱり自分にはこれしかない」王者の決意
3度目の挑戦でついにベルトを腰に巻いた石井は、喜びを噛みしめながらコメントを残した。
「20年前、魔裟斗さんに憧れてK-1のベルトを巻くと誓った。やっと獲れて本当に嬉しい。誰の目にも疑いのないK-1王者としての、絶対的な倒し方をしたかった」
そして、「勝っても負けてもこの試合で引退しようと決めていたが、やっぱり自分にはこれしかない」と、一度は考えた引退を撤回。「もう一度一番を目指し、世界最強を証明したい」と、両親とファンへ現役続行のメッセージを送り、更なる高みへの挑戦を誓った。
＜K-1プロデューサーの須藤元気氏よりベルトが贈られた＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334500&id=bodyimage5】
