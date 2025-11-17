キングヘルムのアンテナ、スマート車と新エネルギー車のOBDに力を与える
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334481&id=bodyimage1】
車載OBD製品と使用シーン
最近、スマートカーとコネクテッドカーがどんどん増えています。
その中で、**OBD（車載自己診断システム）**はとても大切な部品です。
OBDは、車のセンサーからデータを集めて、
車のコンピューター（ECU）に送ります。
そして、ECUが分析して、問題があるとエラーコードや警告を出します。
こうして、OBDは車の安全や故障、排ガスの状態を
リアルタイムで見守っています。
Kinghelm www.kinghelm.net は中国の国家ハイテク企業で、
北斗/GPSアンテナ、通信アンテナ、コネクタなど
RF（高周波）とマイクロ波製品を専門にしています。
10年以上前に「二客一危」（旅客バス・長距離バス・危険物輸送車）
という北斗プロジェクトにも参加しました。
今では、カスタムアンテナや関連部品も作り、
新エネルギー車やスマート交通方面でたくさん使われています。
また、イギリスのAvant Electronics
www.avantelectronics.co.uk とも協力して、
世界のサプライチェーンとお客様をサポートしています。
OBDのとても重要な機能のひとつは無線通信です。
Bluetooth
→ 電力が少なくてすむ
→ スマホと簡単に接続
→ 日常のデータ確認やスマートキーに便利
Wi-Fi
→ もっと速い
→ 長い距離まで通信できる
→ GPS/北斗と組み合わせれば、
ルート記録、ジオフェンス、
緊急時のエンジン停止など高機能に対応
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334481&id=bodyimage2】
キングヘルムが開発したアンテナ・コネクタ製品
Kinghelmは、たくさんのアンテナラインアップを持っています：
小型セラミックアンテナ（KH-3216、KH-2012）
Wi-Fiチリペッパーアンテナ
4Gスティックアンテナ
ガラス繊維アンテナ
北斗/GPSモジュール
外付けアンテナも内蔵基板アンテナも対応できます。
東莞の塘厦研究室には
ネットワークアナライザーや電波暗室があり、
エンジニアが24時間体制で
アンテナ設計・カスタム・テストを行っています。
OBDを安定して動かすには電源管理もとても重要です。
Slkor Semiconductor www.slkoric.com は
Kinghelmのパートナーで、
DC-DC、LDO、MOSFET、SiC電源デバイスなどを提供しています。
人気の製品：
AMS1117-3.3
SL7805
LM358
Slkorは在庫が豊富で、
華強北の物流も早く、
世界2万社以上のお客様に信頼されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334481&id=bodyimage3】
SlkorのMOSFET・サイリスタなどの製品
Kinghelm、Slkor、そしてAvant Electronics
www.avantelectronics.co.uk は、
RF + 半導体 + コネクティビティの完全な生態系をつくりました。
彼らの技術で、OBD、T-BOX、北斗端末は
GSM/GPRS/LTE、GPS、Wi-Fi、Bluetoothを統合し、
モバイル通信
位置測位
安全警報
ワイヤレス通信
ができます。
Kinghelmは、深い技術力と多くの特許を持っていて、
ISO9001も取得しています。
Slkorは、品質が高くコストパフォーマンスの良い製品で
中国の半導体産業を強くしています。
Avant Electronicsと一緒に、
これからも世界のスマートモビリティ産業を支え、
未来に向けて信頼できる技術を提供していきます。
