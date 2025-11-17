2025年12月16日、ブライダルコレクションを開催します！【横浜ウェディング＆ブライダル専門学校】
2025年12月16日（火）に本学園 横浜ウェディング＆ブライダル専門学校で、ブライダル業界を目指す学生が2年間学んだ知識技術をブライダルコレクションで披露いたします。HP：https://www.sanko.ac.jp/yokohama-bridal/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334478&id=bodyimage1】
会場：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-1-4 アニヴェルセルみなとみらい横浜
内容：ブライダルヘアメイクドレスショー
これまで学んだ美容技術とセンス、想像力をすべて注ぎ込む 2年間の学生生活の集大成となる一大イベントのウェディングショーです。企画立案からモデルやヘア・メイク・ネイル・衣装・構成・演出まですべてを学生達がトータルプロデュースしています。
今年度のテーマは聖域を意味するSanctuary（サンクチュアリ）です。神聖な世界の精霊たちの結婚披露宴をテーマに、大地・風・水・闇・火・光の精霊をモチーフとして6チーム18人のモデルが、フラワーシャワーやキャンドルサービスなどの披露宴イベントと、ヘアメイクとドレスを魅せるショーで盛り上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334478&id=bodyimage2】
ヘアメイクを専門に学んだブライダルヘアメイクコースの学生と、ドレスを専門に学んだドレススタイリストコースの学生の複合チームでモデルを創り上げ、全員の学びの成果を当日のモデルたちのパフォーマンスで皆様に感謝と感動をお伝えできるよう全員一丸となって制作している学生最後かつ最大のショーをぜひお楽しみください。
【本件に関する問い合わせ先】
横浜ウェディング＆ブライダル専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-bridal/
青葉有実子 aoba-yumiko@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
