11月22日 大工さんの日 建設業向けのファクタリングサービス「けんせつくん」 他社からの「乗り換え無料相談キャンペーン」を期間限定実施
ファクタリングおよび資金調達コンサルティングを通じて中小企業や個人事業主の経営を支援する株式会社ウィット（本社：東京都品川区、代表取締役：佐野俊亮）は、11月22日の「大工さんの日」に合わせ、2025年11月17日（月）から26日（水）までの10日間、建設業に携わる事業者の皆さまを応援する特別キャンペーンを実施いたします。
本キャンペーンは、現在他のファクタリングサービスを利用中の建設業に携わる事業者を対象に、所在地や売り上げ規模、従業員数などに関係なく、当社が提供する建設業向けファクタリングサービス「けんせつくん」への乗り換え相談を無料で承ります。「乗り換え無料相談」とあわせて、可能な限り「条件改善のご提案」をさせていただきます。本キャンペーンを通して、建設業界を支える大工・職人の皆さまの資金繰りをサポートし、次の現場へ安心して踏み出していただくことを目指しています。
建設業界は、現在、慢性的な人手不足と高齢化、そして厳しい資金繰りが重なり、地域の建設事業者や大工職人にとって、経営環境は年々厳しさを増しています。特に、工事完了から入金までの期間が長い取引構造の中で、キャッシュフローを安定させることは多くの事業者にとって喫緊の課題となっています。株式会社ウィットでは、こうした背景を踏まえ、現場で働く大工職人や工務店が安心して次の仕事に取り組めるよう、資金調達の面から支援する取り組みとして今回のキャンペーンを実施いたします。
＜「大工さんの日」特別キャンペーン 概要＞
キャンペーン期間：2025年11月17日（月）から26日（水）までの10日間
（土日祝のお問い合わせは25日以降順次対応させていただきます。）
対象事業者：他社ファクタリングサービスを利用中で「けんせつくん」への乗り換えを検討されている建設事業者
※建設事業者は、一式工事業（2種類）と専門工事業（27種類）の29業種に該当する事業者
参考リンク：https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf
※所在地、売り上げ規模、従業員数不問
ご利用方法：お問い合わせ時に「乗り換え相談を希望する」とお伝えください。
事業者様からの問い合わせ先：0120-227-726
けんせつくんサイト（https://けんせつくん.jp）
公式LINE
■ファクタリングサービス「けんせつくん」について
ファクタリングとは、企業が持っている売掛金（売掛債権）をファクタリング会社へ売却し、売掛金の支払期日よりも前に資金化する金融サービスです。請求書・注文書を活用し、最短2時間で資金化できる完全非対面型の仕組みにより、急な資金ニーズにも柔軟に対応。スマホがあれば全国どこからでも利用可能で、信用情報への影響もなく資金調達ができます。
「けんせつくん」は、建設業界に特化したファクタリングサービスです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334405&id=bodyimage1】
＜「けんせつくん」の特徴＞
1. 最短2時間で資金調達
審査開始から最短2時間で資金の入金が可能なため、急な資金ニーズにも迅速に対応できます。特に建設業界では、工事開始前の資材購入や人件費の支払いなど、即時の資金調達が求められる場面で有効です。
2. 完全非対面・全国対応
すべての手続きがオンラインで完結するため、全国どこからでも利用可能です。対面での手続きが不要なため、時間や交通費の節約にもつながります。
