株式会社板前寿司ジャパン(本社：東京都中央区)は、年末に向けて高まるテイクアウト需要に応えるべく、2025年11月15日(土)～12月23日(火)の期間限定で「ITAMAE SUSHI テイクアウト全品10％OFFキャンペーン」を実施いたします。





本キャンペーンでは、店舗で提供している本格江戸前寿司を、お得な価格で気軽にお楽しみいただけます。ご自宅でのご家族とのお食事や、年末のちょっとした集まりにもおすすめです。





TAKEOUT全品10％OFF





【対象店舗】

・ITAMAE SUSHI 赤坂店

・ITAMAE SUSHI 新宿東宝ビル店

・ITAMAE SUSHI アクアシティお台場店

・板前鮨 はなれ - HANARE - 赤坂(※ITAMAE SUSHIとはメニューが異なりますのでご注意ください)









【実施概要】

- 実施期間 ：2025年11月15日(土)～12月23日(火)

- 内容 ：テイクアウト全品10％OFF

- 対象店舗 ：上記4店舗

- 対象メニュー：にぎり・丼・セットメニューなど全品









【人気メニューの一例】

■盛り込みにぎり

松(3～4人前)

天然本まぐろや牡丹海老、江戸前ネタ、うになど10種類を贅沢に盛り合わせ。

通常価格：16,000円(税込) → 14,400円(税込)





盛り込みにぎり 松(3～4人前)





■最強天然本まぐろセット

創業80年・豊洲仲卸「石司」の天然本まぐろをふんだんに使用。

通常価格：5,380円(税込) → 4,842円(税込)





最強天然本まぐろセット





■選抜極上にぎりセット

天然本まぐろ中とろ、江戸前ネタ、うに、いくらなどを詰め込んだ人気No.1セット。

通常価格：5,380円(税込) → 4,842円(税込)





選抜極上にぎりセット





ITAMAE SUSHIでは、店舗でご提供している厳選ネタをそのままに、お持ち帰りでも「職人の味」をお楽しみいただけるよう仕立てています。

「年末はおうちでゆっくり過ごしたい」「家族に美味しい寿司を食べさせたい」そんなお客様の声に応えるキャンペーンです。









【会社概要】

株式会社板前寿司ジャパン

所在地 ： 東京都中央区入船3-10-7 有楽堂ビル4F

公式サイト： https://itamae.co.jp/