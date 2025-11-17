エクソーラとエアブリッジが提携、ゲーム開発者にモバイルとウェブのパフォーマンスを統合的に把握するためのインサイトを提供



新たなS2S統合により、モバイルとウェブのデータを結合し、開発者はプレイヤー価値とマーケティング成果の一元的な把握が可能に

ロサンゼルス&韓国、ソウル--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- エクソーラは、ゲーム開発者のゲームのローンチ、成長、収益化を支援するグローバルなコマース企業です。同社は、モバイルマーケター向け統合計測プラットフォームのリーディングカンパニーであるエアブリッジと共に、新たなモバイル特化型サーバー・トゥ・サーバー（S2S）統合を発表しました。この戦略的パートナーシップにより、モバイルゲーム開発者は、モバイルマーケティング施策とエクソーラウェブショップでの購入との間のギャップを埋めることで、正確かつクロスプラットフォームのパフォーマンス追跡が可能になります。

より多くの開発者が、従来のアプリストアを超えて消費者への直接的な収益化を促進するためにウェブショップを活用するようになる中で、そのようなプラットフォーム外取引の全体的な価値を把握することの重要性がこれまでになく高まっています。エアブリッジによって実現したエクソーラの新しいS2S統合により、開発者はキャンペーンの成果を完全かつ正確に把握できるようになり、ウェブでの購入をアプリ内イベントとして計測し、あらゆるプラットフォームにおける有効な顧客生涯価値（LTV）および広告費用対効果（ROAS）を明らかにすることが可能になります。

エクソーラ・ウェブショップとエアブリッジのS2S統合により、開発者は次のことが可能になります。

・モバイルユーザーの行動経路の一部としてウェブショップでの購入を追跡すること

・ユーザー獲得およびリエンゲージメント・キャンペーン全体で収益を計測すること

・アプリ内取引とウェブ取引の両方から、プレイヤーの総合的なLTVを把握すること

エクソーラ・ウェブショップで行われた購入データは、安全なS2Sイベントとしてエアブリッジに送信され、正しいモバイルインストール元またはリエンゲージメント・キャンペーンに紐づけられます。この連携により、開発者はようやく、アプリストア内外におけるモバイルマーケティング戦略の効果を完全に可視化できるようになります。

「これまでに数百件のモバイルウェブショップを支援してきた当社は、開発者があらゆる購入データをモバイル施策と結びつけられる、明確で実用的なデータを求めていることを理解しています」と、エクソーラのチーフマーケティング&グロースオフィサーであるバークリー・エグネスは述べています。「今回のエアブリッジとの新たなS2S統合により、チームは最も重要な指標である、アプリとウェブにおける真の成果を正確に測定するために必要な精度を得ることができます。」

「エアブリッジの使命は、マーケターが持続的な成長を実現するために必要な透明性とツールを提供することです」と、エアブリッジの最高経営責任者（CEO）であるクリス・オウ氏は述べています。「今回のエクソーラとのパートナーシップを通じて、ウェブとモバイルのデータをつなぎ合わせ、ゲーム開発者がよりスマートでデータドリブンな意思決定を行うために必要な完全な可視性を提供しています。」

エクソーラ・ウェブショップとエアブリッジのS2S統合の詳細については、xsolla.blog/airbridgeをご覧ください。

エクソーラについて

エクソーラは、ゲーム開発者がビデオゲーム業界における固有の課題を解決できるよう支援するための強力なツールとサービスを備えたグローバルなコマース企業です。インディーからAAAまで、企業はエクソーラと提携し、資金調達、配信、マーケティング、収益化を支援しています。ビデオゲームの未来を信じるという理念に基づき、エクソーラは機会を集約し、クリエイターに新たなリソースを継続的に提供するという使命を揺るぎなく遂行しています。本社をカリフォルニア州ロサンゼルスに置くエクソーラは、記録上の販売者（Merchant of Record）として事業を展開し、これまでに1,500社以上のゲーム開発者がより多くのプレイヤーにリーチし、世界中で事業を拡大するための支援を行ってきました。より多くの収益経路と成功の方法を通じて、開発者はゲーム制作を楽しむために必要なすべてを手にすることができます。

詳細は、公式サイト（ xsolla.com ）をご覧ください。

エアブリッジについて

エアブリッジは、現代のマーケターに透明性が高くプライバシーに配慮した分析機能を提供する統合計測プラットフォームです。チャネルやプラットフォームを横断してデータを統合するために設計されたエアブリッジは、モバイルファースト企業が成果を正確に測定し、費用を最適化し、持続的な成長を実現できるよう支援します。世界中の主要なモバイルブランドから信頼されているエアブリッジは、マーケティング・データを有意義なビジネス成果へと変えるために必要なインサイトを提供します。

詳細はairbridge.ioをご覧ください。

