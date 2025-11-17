『転生難民少女は市民権を０から目指して働きます！＠COMIC 2巻』が11月10日発売 原作小説第6巻との同時購入特典も登場！

異世界でゼロからの人生を歩む少女――新たな舞台はパン屋さん！

本作は、鳥助による原作小説『転生難民少女は市民権を０から目指して働きます！』をコミカライズした作品で、漫画をちろりるら、キャラクター原案をnyanyaが担当。
“働く”ことをテーマに、異世界で生きる少女の奮闘を描いたハートフルなファンタジーです。

＜あらすじ＞
新人冒険者リルの日々は超順調だった。
読み書き計算のお勉強もコツコツ頑張って、テストにも無事合格できた。
これで受けられるクエストの幅も広がって、ランクアップに向けて一歩前進だ！
そんな少女が紹介されたのは、パン屋さんの売り子のお仕事。
美味しい匂いに包まれながら、初めての接客にちょっぴり緊張の開店時間を迎えてーー？
めざすは脱難民！　転生少女、パン屋さんはじめました！？　異世界のんびり冒険ファンタジー！

書誌情報
体裁　　　　　　　：単行本・ソフトカバー

発行元　　　　　　：TOブックス

原作　　　　　　　：鳥助

漫画　　　　　　　：ちろりるら

キャラクター原案　：nyanya

定価　　　　　　　：704円（税込）

発売日　　　　　　：2025年11月10日（月）

原作小説第6巻も同日発売！同時購入特典あり

同日発売の『転生難民少女は市民権を０から目指して働きます！ 原作小説第6巻』を同時購入いただくと、「ショートショート付きイラストペーパー（2枚）」をプレゼント！

