『転生難民少女は市民権を０から目指して働きます！＠COMIC 2巻』が11月10日発売 原作小説第6巻との同時購入特典も登場！
異世界でゼロからの人生を歩む少女――新たな舞台はパン屋さん！
本作は、鳥助による原作小説『転生難民少女は市民権を０から目指して働きます！』をコミカライズした作品で、漫画をちろりるら、キャラクター原案をnyanyaが担当。
“働く”ことをテーマに、異世界で生きる少女の奮闘を描いたハートフルなファンタジーです。
購入ページはこちら
https://tobooks.shop-pro.jp/?pid=187964651
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334286&id=bodyimage1】
＜あらすじ＞
新人冒険者リルの日々は超順調だった。
読み書き計算のお勉強もコツコツ頑張って、テストにも無事合格できた。
これで受けられるクエストの幅も広がって、ランクアップに向けて一歩前進だ！
そんな少女が紹介されたのは、パン屋さんの売り子のお仕事。
美味しい匂いに包まれながら、初めての接客にちょっぴり緊張の開店時間を迎えてーー？
めざすは脱難民！ 転生少女、パン屋さんはじめました！？ 異世界のんびり冒険ファンタジー！
書誌情報
体裁 ：単行本・ソフトカバー
発行元 ：TOブックス
原作 ：鳥助
漫画 ：ちろりるら
キャラクター原案 ：nyanya
定価 ：704円（税込）
発売日 ：2025年11月10日（月）
原作小説第6巻も同日発売！同時購入特典あり
同日発売の『転生難民少女は市民権を０から目指して働きます！ 原作小説第6巻』を同時購入いただくと、「ショートショート付きイラストペーパー（2枚）」をプレゼント！
同時購入はこちら
https://tobooks.shop-pro.jp/?pid=187964661#
配信元企業：株式会社サイドランチ
本作は、鳥助による原作小説『転生難民少女は市民権を０から目指して働きます！』をコミカライズした作品で、漫画をちろりるら、キャラクター原案をnyanyaが担当。
“働く”ことをテーマに、異世界で生きる少女の奮闘を描いたハートフルなファンタジーです。
購入ページはこちら
https://tobooks.shop-pro.jp/?pid=187964651
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334286&id=bodyimage1】
＜あらすじ＞
新人冒険者リルの日々は超順調だった。
読み書き計算のお勉強もコツコツ頑張って、テストにも無事合格できた。
これで受けられるクエストの幅も広がって、ランクアップに向けて一歩前進だ！
そんな少女が紹介されたのは、パン屋さんの売り子のお仕事。
美味しい匂いに包まれながら、初めての接客にちょっぴり緊張の開店時間を迎えてーー？
めざすは脱難民！ 転生少女、パン屋さんはじめました！？ 異世界のんびり冒険ファンタジー！
書誌情報
体裁 ：単行本・ソフトカバー
発行元 ：TOブックス
原作 ：鳥助
漫画 ：ちろりるら
キャラクター原案 ：nyanya
定価 ：704円（税込）
発売日 ：2025年11月10日（月）
原作小説第6巻も同日発売！同時購入特典あり
同日発売の『転生難民少女は市民権を０から目指して働きます！ 原作小説第6巻』を同時購入いただくと、「ショートショート付きイラストペーパー（2枚）」をプレゼント！
同時購入はこちら
https://tobooks.shop-pro.jp/?pid=187964661#
配信元企業：株式会社サイドランチ
プレスリリース詳細へ