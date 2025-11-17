パワハラ、差別、リストラ、カスハラ、少子高齢化、運送業界の実態を描く、パワー系アクション俳優の先駆者、大東賢監督作品の社会派コメディアクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
パワー系アクション俳優の先駆者である大東賢監督・主演、社会を守るヒーローが登場する社会派アクションコメディ映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は舞台設定に2050年を選び、少子高齢化や人手不足、パワハラ、カスハラ、リストラ、差別といった現代の社会問題をテーマに扱い、2050年という未来を拓く力として、宇宙人のネクオチア星人や暗黒宇宙大帝が地球にやってくるというストーリーが加えられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333875&id=bodyimage1】
映画では、特撮ヒーローアクションと時代劇アクション、空手アクションが融合し、迫力満点の戦闘シーンが展開されます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は、社会問題とヒーローという、一見相反する要素を融合させた斬新な作品だと思います。
運送業界という、私たちにとって身近な世界を舞台に、パワハラや人手不足といった現代社会が抱える問題を、コミカルかつシリアスに描き出しています。
映画を通じて、社会問題に対する意識を高め、自分たちの生活や未来について考えるきっかけを与えてくれるのではないでしょうか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333875&id=bodyimage2】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は、社会派コメディでありながら、希望に満ちた作品です。
地球や日本を守る前に身近な社会を守るヒーローし、社会問題を解決に導く内容です。
また、大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、アジアでは希少な存在のパワー系アクション俳優の先駆者と表現し、監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」にはムスタング大佐役でボディビル元日本王者の白川奉信さんが出演しています。白川奉信さんもパワー系アクション俳優として活動している俳優です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333875&id=bodyimage3】
『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』
■映画のストーリー
西暦2050年人類の総人口は100億人を突破。増えすぎた人口を維持する為の食料や水資源、エネルギー等を持続的に供給するため、月面への進出が軌道に乗り、人類の新しい歴史が始まろうとしていた。しかし、それと同時に先進国を中心に、少子高齢化問題が静かな戦争とも呼べる深刻な事態を引き起こしていた。そこに、ゴッハイを名乗る謎の武装勢力による攻撃が始まった。株式会社大東寺トランスポートのアルバイト職員、美剣疾風はパワハラとも言うべき、社長の業務指令で、C級品の安物パワードスーツで町の人の自由の為に闇の組織ゴッハイと闘う。
■映画の特徴
アクション映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、パワー系アクション俳優の大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
