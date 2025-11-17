I′Rise Associates株式会社 代表 末永幸樹、SPC出資および共同事業運営を目的としたLLPを設立
次世代インターネット事業の投資・創出を加速。柔軟な事業推進を可能にするLLPスキームを導入
インターネット領域を中心に新規事業の創出および投資を行う、I'Rise Associates株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：末永 幸樹）は、共同事業の実施、および特別目的会社（SPC）への出資を体系化するため、有限責任事業組合（LLP）を新設いたしました。
LLPスキームを活用することで、事業ごとに独立した収支管理、リスク分散、およびスピーディーな意思決定が可能となり、同社が今後展開する、インターネット事業への投資をさらに加速させます。
■ LLP設立の主な目的
今回、同社が設立したLLPは、主に以下を目的としています。
（1） 特別目的会社（SPC）への出資および運営
・既存事業を分割するためのSPC
・投資回収・リスク遮断を目的としたSPC
・新規プロダクト検証や短期事業のためのSPC
これら各SPCへ LLPが出資母体となり、資金・意思決定を一元管理する。
（2） 共同事業の組成・運営
2社共同による新規プロジェクトをLLPとして受け皿化し、
・業務分担
・費用負担／収益分配
・プロジェクト管理
・投資/回収構造
を明確にした形で進行することが可能に。
■ LLP活用のメリット
・SPCへの出資を「法人 → SPC」ではなく「LLP → SPC」に統一でき、投資体制が整理される
・プロジェクト単位での清算・終了判断が容易
・事業を“資産ごとに切り分けて運用”できる
・各法人が直接行うより、意思決定と資金フローが高速化できる
■ 代表コメント
I'Rise Associates株式会社 代表取締役 末永幸樹
「今回のLLPは、単なる共同事業体ではなく、プロジェクト単位でリスクをコントロールしながら、
SPCへの出資やスムーズに新規事業を立ち上げるための“基盤”です。変化の速い領域だからこそ、LLPを活用することで、業務を最大限効率化させ、投資・意思決定・実行までのサイクルを円滑に進められると考えています。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334363&id=bodyimage1】
■ 会社概要
会社名：I'Rise Associates株式会社（アイライズ アソシエイツ）
所在地：大阪市西区江戸堀一丁目25番29号
代表者：代表取締役 末永 幸樹
事業内容：新規事業への投資
HP：https://www.i-rise-associates.com/
■ LLP概要
名称：TETHER 有限責任事業組合（LLP）
所在地：大阪市中央区日本橋ー丁目17番17号
事業内容：SPCへの出資、共同事業（JV）の組成・運営
配信元企業：I'Rise Associates株式会社
