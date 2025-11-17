MicroWorld株式会社は、事業拡大および業務効率のさらなる向上を目的として、2025年11月16日(日)に本社を東京都港区・三田国際ビルへ移転いたしました。

本移転を機に、社員がより快適かつ効率的に業務へ取り組める環境を整備するとともに、社内外のコミュニケーションを活性化させることで、より高品質なサービスの提供を目指してまいります。





提供：三菱地所プロパティマネジメント株式会社 三田国際ビル





【今後の展望】

当社はこれまで培ってきた技術力と提案力を基盤に、変化し続ける社会課題に柔軟に対応し、持続可能な成長を追求してまいります。

新オフィスを拠点に、より一層の業務効率化とイノベーション創出を推進し、お客様およびパートナー企業の皆さまと共に、次代の価値創造に貢献してまいります。









【会社概要】

社名 ： MicroWorld株式会社

代表者 ： 代表取締役 杜穎富

所在地 ： 〒108-0073 東京都港区三田1丁目4-28 三田国際ビル 10階

事業内容： ITソリューションの企画・開発・提供およびコンサルティング、

システム受託開発

HP ： https://www.microworld.co.jp/

アクセス： 都営大江戸線 赤羽橋駅から徒歩3分

都営三田線 芝公園駅から徒歩7分

都営浅草線・都営三田線 三田駅から徒歩9分

東京メトロ・都営大江戸線 麻布十番駅から徒歩9分

JR田町駅から徒歩10分

新オフィスは、赤羽橋駅をはじめ、5駅・複数路線が利用可能な好立地に位置しており、通勤や来訪の利便性に優れています。





周辺図





2024年6月社員旅行の様子





【お問合せ先】

MicroWorld株式会社 管理部 清水、陳

mail： kanri@microworld.co.jp

tel ： 03-6206-6866