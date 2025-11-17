株式会社吉兵衛（本社：神戸市中央区、代表取締役：上林 守）は、1979年に創業し、かつ丼を中心とした料理を提供する老舗「かつ丼吉兵衛」が2025年11月で創業46周年を迎えることを記念し、2025年11月1日(土)から30日(日)まで様々なイベントを開催しております。2025年11月15日(土)からはイベントの第2弾が始まります。

【かつ丼吉兵衛】46周年創業祭 第2弾



かつ丼吉兵衛は皆様のご愛顧により、創業46周年を迎えられることを心より感謝申し上げます。お客様への感謝の気持ちを込め、11月は様々なイベントを開催しております。第2弾は創業46周年を記念して、様々な商品を作成しました。昨年もご好評いただきましたが、今年も「かつ丼吉兵衛46周年記念Tシャツ」を作成しました。男女ともに着用しやすい黒ベースでシンプルなデザインとなっております。さらに、今年は2種類の「アクリルキーホルダー」もご用意いたしました。シンプルなロゴバージョンと、可愛い玉子と先代が描かれているイラストデザインの2種類です。いずれも数量限定で2025年11月15日(土)より、記念Tシャツは公式オンラインショップと今津港町店で、アクリルキーホルダーは公式オンラインショップと全店数量限定で販売しております。ぜひ、お近くにお越しの際はご覧ください。店舗では実際にスタッフが46周年記念Tシャツを着用してお待ちしております。皆さまと一緒に46周年を楽しめたら嬉しいです。

【概要】商品名：46周年記念Tシャツ販売方法：かつ丼吉兵衛公式オンラインショップ、かつ丼吉兵衛 今津港町店発売日：2025年11月15日(土)から価格：1,800円(税込) ※公式オンラインショップの場合、送料別途（＋550円)Tシャツサイズ：M、L、LL、3L

商品名：46周年記念アクリルキーホルダー(2種)販売方法：かつ丼吉兵衛公式オンラインショップ、かつ丼吉兵衛 全店発売日：2025年11月15日(土)から価格：各460円(税込)※公式オンラインショップの場合、送料別途（＋180円)

https://yoshibei.official.ec/

また、11月27日には第3弾も控えております。かつ丼吉兵衛アプリにて創業祭特別クーポンを配信いたします。ぜひ、かつ丼吉兵衛アプリをダウンロード・会員登録いただき、11月27日のご来店をお待ちしております。【かつ丼吉兵衛アプリ】iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6670603195Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yoshibei.app

開催店舗

【兵庫県神戸市】三宮本店、旭通店、プロメナ神戸店、元町店【兵庫県西宮市】今津港町店【大阪府大阪市】東梅田店、なんば道具屋筋店【東京都豊島区】池袋東口店ご来店時は営業時間を公式ホームページでご確認ください。https://www.yoshibei.co.jp/

かつ丼吉兵衛について

1979年、神戸・三宮市場にて「かつ丼 吉兵衛」を創業しました。当時はカウンター6席1坪弱の小さな店からスタートし、2010年には株式会社吉兵衛を設立しました。現在は直営店7店舗とFC店1店舗の計8店舗を展開しております。1979年の創業以来、試行錯誤を重ね辿り着いた飽きの来ないあっさり味の玉子とじかつ丼を提供しております。とんかつは創業当時から使用している、肉肉しい味わいの「肩ロース」とあっさり肉質柔らかな「背ロース」の2種類から肉の部位を選んでいただき、サクサク感を大切にしたパン粉をまぶし、油でカラッと揚げております。テンポよくカットしたカツを、門外不出の出汁に入れ、タイミングを見計らい卵をかけます。最後にネギをのせ、ご飯の上に盛りつければ吉兵衛の玉子とじかつ丼の完成です。