第171回日商簿記検定1級 解答速報掲載のお知らせ

株式会社クレアール

Web通信に特化した資格試験の受験指導を行っている株式会社クレアールは、2025年11月16日（日）に実施された「第171回日商簿記検定1級」の解答速報を本試験当日にクレアール公式HPにて公開いたします。

- 第171回日商簿記検定1級 解答速報&本試験講評株式会社クレアール簿記検定講座では、「第171回日商簿記検定1級」試験を受験された皆様を対象に、本試験問題の解答速報（模範解答）を公式HPにて公開いたします。また、クレアールの専任講師である山田 和宗講師による本試験講評動画も配信予定です。

＜第171回日商簿記検定1級 解答速報＞

https://www.crear-ac.co.jp/boki/kaito/

１.解答速報（模範解答）→11月16日（日）本試験当日掲載予定

２.本試験講評動画→11月16日（日）18時以降配信予定

３.解答・解説動画→11月17日（月）18時以降配信予定

- 【無料】模範解答冊子プレゼントキャンペーン

クレアール簿記検定講座では、「第171回日商簿記検定1級」模範解答冊子のプレゼントキャンペーンを実施しております。

＜模範解答冊子請求フォーム＞

https://www.crear-ac.co.jp/boki/kaito_form/

日商簿記1級の本試験を受験された皆様やこれから簿記1級の受験をお考えの方もお気軽にご応募ください。

簿記1級からのステップアップ資格となる「公認会計士」講座の参考書籍や「税理士」講座のサンプルテキストなども併せてご請求いただけます。

※応募方法は、クレアール簿記検定講座HPの解答速報ページ内の請求フォームより必要事項をご入力ください。