看護の裏側お見せします！『ナースの取扱説明書（トリセツ）』(座紀光倫)が、コミックDAYSで11月16日より連載配信スタート！
株式会社講談社
医療現場の悲喜こもごも。現役看護師(著者夫人)が見た、本物のゲンバがここに――。iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
医療現場の悲喜こもごも。現役看護師(著者夫人)が見た、本物のゲンバがここに――。
第1話は常に無料公開。毎週日曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2551460909766308490/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
