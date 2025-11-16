日本一の美容室COAがプロデュースするヘアケアブランド〈COA PLUS(コアプラス)〉から待望の“トステア(R)配合”ヘアミルクが新登場。潤いとまとまりを同時に叶える」次世代ヘアミルクトリートメント

株式会社COA

株式会社COA（本社：東京都中央区、代表：青木大地／小西恭平）は、銀座の人気ヘアサロンCOAがプロデュースするヘアケアブランド「COA PLUS（コアプラス）」から、最新の毛髪補修成分「トステア(R)」をはじめ、ヒートケア・保湿・補修に優れた美容成分を贅沢に配合した新商品「プレミアムケアミルク」を2025年11月上旬より発売いたしました。

COAサロンで実際に使用されるプロ処方をもとに、補修・保湿・保護をトリプルで叶えるホームケア設計。乾燥やダメージを受けた髪を芯から補修し、なめらかでまとまりのある美髪へ導きます。

【新発売】プレミアムケアミルク

「髪内部から潤い、まとまりのあるツヤ髪へ。」

ダメージによるうねり・広がり・パサつきを、最新補修成分“トステア(R)（アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム）”が内部からケア。

さらに、Wケラチン・レブリン酸・エルカラクトンなどの先進美容成分を贅沢に配合し、髪の強度としなやかさを同時に高めます。

ドライヤー前のミルクケアで、サロン帰りのようなまとまりとツヤを毎日再現。

≪使用方法≫

適量を手に取りぬれた髪になじませて、ドライヤーで乾かします。

≪こんな方におすすめ≫

・ 髪の広がりやうねり、乾燥が気になる方

・ サロン品質の補修ケアを日常で再現したい方

・ 熱ダメージをケアしながらツヤを与えたい方

・ 軽い質感でベタつかず、しっとりまとまる仕上がりを求める方

≪主要成分≫

【ダメージ補修成分】

・ トステア(R)（アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム）：髪内部に結合を形成し、うねりやダメージを補修。

・ Wケラチン（生ケラチン／加水分解ケラチン）：内部・外部の二層補修でハリとコシを強化。

・ エルカラクトン：熱を利用してキューティクルを補修し、ツヤと滑らかさをアップ。

【毛髪強化成分】

・ レブリン酸／マレイン酸ポリマー：架橋強化によって髪の内側まで弾力をプラス。

・ 活性ケラチン：内部タンパク質を補修し、強度・弾力をサポート。

【保湿成分】

・ ペリセア(R)／スーパーヒアルロン酸／リピジュア(R)：深層保湿と潤いキープを両立。

・ ハチミツ成分（プロポリス・ローヤルゼリー・ハチミツ・ハチミツエキス）：自然由来の保湿・ツヤ成分でしなやかに整える。

【カラー・パーマ長持ち成分】

・ カタラーゼ：残留オキシを分解し、色落ち・ダメージを防止。

・ クエン酸：アルカリを中和し、キューティクルを引き締めて指通りを改善。

≪サイズ、価格≫

・ボトルタイプ

内容量：100g 5,000円（税抜）

・リフィルタイプ

内容量：500g 18,000円（税抜）

COA PLUS

総フォロワー数も250万人超えで技術だけでなくインフルエンサーとしても活躍するスタイリストが多数在籍し、業界最速で美容室売上日本一を達成した今話題のヘアサロン「COA」がプロデュースするヘアケアブランド。

長年の経験や、豊富な豊富な知識を持った美容師だからこそ作れるアイテムを取り揃えている。

COA PLUSシリーズは全国130店舗で販売。今後はヘアケアアイテムのみならず、幅広いアイテムを展開予定。



▼商品の詳細・お求めはこちらから

COA PLUS公式ストア

https://www.coa-store.com/

楽天市場公式ストア

https://www.rakuten.ne.jp/gold/coaplus-onlinestore/

Qoo10公式ストア

https://www.qoo10.jp/shop/coaplus

・代表取締役の略歴

【青木大地】

COA代表取締役社長。

銀座駅前に170坪サロンCOAGINZAを含め銀座、表参道を中心に展開。史上最速で美容室売上日本一を二連覇達成する。美容師版ミシュランカミカリスマ受賞。COAPLUSを開発し国内、世界展開 。美容師としての活動他、日本ツアー、海外ヘアショー、テレビ、CM出演、他メーカー開発協力など活動は多岐にわたる。

【小西恭平】

COA代表取締役社長

銀座、表参道など計4店舗展開

レイヤーカットなど技術力の高さに定評があり、サロンワークのみならず雑誌、業界誌、テレビ・メディア出演、大手メーカー広告出演、国内、海外講師活動、セミナー、メーカー広告撮影、パリコレクションヘアメイクと活動は多岐にわたる。

SNSの総フォロワー数は115万人、年間個人売り上げ1億2000万。

お問い合わせ先

株式会社COA

URL:https://www.coa-ginza.com/

E-MAIL:coa.tokyo.official@gmail.com

TEL:03-6264-1369(#)