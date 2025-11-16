「学マス」1.5周年！雨夜 燕、プロデュース開始!!

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2025年11月16日（日）「学園アイドルマスター」がリリースより1.5周年を迎え、ゲーム内にて13人目のアイドル「雨夜 燕」のプロデュースが開始したことをお知らせいたします。

さらに、ジュエルをお得に購入することができる「公式WEB SHOP」を、2025年11月20日(木)にオープンすることが決定いたしました。

■「雨夜 燕、プロデュース開始!!」

初星学園生徒会副会長にして、学園No.2のアイドル・雨夜 燕のプロデュースが開始いたしました。打倒・十王 星南を宣言する燕の物語を、ぜひゲーム内にてお楽しみください。

■『【理論武装して】雨夜燕』ガシャ開催中！

雨夜 燕、プロデュース開始!!【理論武装して】雨夜燕

2025年11月16日(日) 11:00より、新ガシャ「理論武装してガシャ」を開催中です。

新プロデュースアイドルSSR『【理論武装して】雨夜燕』、SR『【初志貫徹】雨夜燕』、

新サポートカード『やっと見つけたぞ！』、『バディ？』が登場いたします！

SSRサポートカード『やっと見つけたぞ！』SR プロデュースアイドル『【初志貫徹】雨夜燕』＆SRサポートカード『バディ？』

■開催期間

2025/11/16（日）11:00～11/28（金）10:59まで（予定）

＜ピックアップアイドル紹介＞

『【理論武装して】雨夜燕』が新登場！

獲得すると、プロデュースで使用できるほか、

『【理論武装して】雨夜燕』の衣装／楽曲を楽しむことができるようになります。

※詳細はゲーム内をご確認ください。

※日時・内容は予告なく変更になる場合がございます。

■Rプロデュースアイドル＆2500ジュエルプレゼント！

1.5th アニバーサリー プレゼント

「雨夜燕」の登場を記念して、プロデューサーのみなさまへ以下をプレゼントいたします！

★Rプロデュースアイドル『【学園生活】雨夜燕』 ×1

★ジュエル ×2,500個

★SSRアイドルのピース ×50個

＜注意事項＞

・『【学園生活】雨夜燕』は直接送られます。【ホーム>アイドル>Pアイドル育成】よりご確認ください。

・『ジュエル』『SSRアイドルのピース』はプレゼントに送られます。【ホーム>プレゼント】よりお受け取りください。

※プレゼントに表示されない場合、一度タイトルに戻っていただくようお願いいたします。

・『ジュエル』『SSRアイドルのピース』の受け取り期限は2025/12/1(月) 4:59まで(予定)です。

※詳細はゲーム内をご確認ください。

※日時・内容は予告なく変更になる場合がございます。

■学マス公式WEB SHOPオープン決定！

学マス公式WEB SHOPがオープン決定！

ジュエルをお得に購入できる、『学園アイドルマスター 公式WEB SHOP』のオープンが、2025年11月20日(木)に決定いたしました！

公式WEB SHOPでは、『学園アイドルマスター』ゲーム内で使用できるジュエルをお得に購入することができます。購入したジュエルは、バンダイナムコIDに連携したゲームアカウントへ付与されます。

公式WEB SHOP限定 ジュエルセール開催予定！

公式WEB SHOP限定のジュエルセール開催決定！

セール期間は無期限となっておりますので、公式WEB SHOPオープン後ぜひご利用ください。

※公式WEB SHOPで購入した有償ジュエルはスマートフォン版でのみ受け取ることができます。

※公式WEB SHOPのご利用には、ゲームアプリのインストールと、バンダイナムコIDの登録(無料)が必要です。

※公式WEB SHOPのご利用には、ゲームとのバンダイナムコID連携が必要です。

※購入回数や販売期間に制限のある商品がございます。

※期間・内容は予告なく変更となる可能性がございます。

◆「学園アイドルマスター」

↓ダウンロードはこちらから↓

■App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6446659989?mt=8

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.idolmaster_gakuen

■DMM GAMES版

https://dmg-gakuen.idolmaster-official.jp/

＜「学園アイドルマスター」とは＞

2024年に誕生した、『アイドルマスター』シリーズの最新作。

プレイヤーはアイドル養成学校『初星学園』に入学し、プロデューサーとして様々な問題と魅力を抱えたアイドルの卵たちをプロデュースします。

2024年5月16日にリリースされたアプリゲームを皮切りに、CD、グッズ、ライブイベントなど様々な展開を予定しています。

新しい舞台で描かれるアイドル達との学園生活を、ぜひ楽しんでください！

＜「学園アイドルマスター」ゲームの魅力＞

舞台はアイドル養成学校、初星学園。

あなたはプロデューサー科に入った新入生。

アイドル科に所属してそれぞれの夢を目指す、個性豊かなアイドルの卵たちをスカウトし、

プロデュースによって彼女たちの魅力を開花させアイドルへ育てましょう！

プロデューサーとアイドルの卵たちが、二人三脚でトップアイドルを目指す

「歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション」

◆「学園アイドルマスター」公式サイト：https://gakuen.idolmaster-official.jp/

◆「学園アイドルマスター」公式X：https://x.com/gkmas_official(https://x.com/gkmas_official%E2%80%8B)

◆「学園アイドルマスター」公式Discord：https://discord.gg/sgSdejpp3Z(https://discord.gg/sgSdejpp3Z%E2%80%8B)

◆アイドルマスターポータル：https://idolmaster-official.jp/