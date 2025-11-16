【来場者4万人規模】日本最大級の“古墳×アート”野外フェス「古墳フェス」に株式会社前方後円墳が出展します！代表 竹田恒泰によるメインステージ講演『古墳ってスゴイ！』も開催！

「古墳フェス」について

株式会社 前方後円墳

- 古墳フェス come come * はにコット vol.14 -

「古墳×アート」をテーマに、日本で唯一立ち入り可能な大王墓・今城塚古墳で開催される国内最大級の古墳カルチャーフェス。2012年より続き、今年で15回目を迎えます。

2024年は約3.8万人が来場し、全国から古墳・埴輪・古代を愛する人々が集う人気イベントです。

・日時：2025年11月23日（日）10:00～16:00

・場所：いましろ大王の杜（今城塚古墳・今城塚古代歴史館）

・出店数：約200店舗（グルメブース・体験ブース・グッズなど）

・入場料：無料

・公式サイト：https://hanicotto.com/

代表 竹田恒泰 メインステージ講演

タイトル：『古墳ってスゴイ！』

2025年11月23日（日）12:35～13:35（1時間）

昨年大喝采をいただいた人気講演を、今年は1時間に拡大して開催します。

古墳や歴史、日本文化についての学びが沢山つまった1時間、ぜひご来場ください。

ブース展示内容

当社ブースでは、今期最も注目を集めた「大阪メモリアルパーク古墳墓」を中心とした展示を行います。

・今年9月に完成した大阪メモリアルパーク古墳墓のパネル展示

・大阪メモリアルパーク古墳墓 ドローン映像

・忠実に再現された三種の神器

・古墳墓模型の展示

・代表 竹田恒泰による古墳墓ミニセミナー

「令和の前方後円墳」が実際にどのように再現されているのか、来場者が理解・体感できる展示となっています。

代表 竹田恒泰による古墳墓ミニセミナー（各回30分）

2025年9月に完成し、「販売開始1か月で363区画契約（発売初月の契約数で日本一の実績（自社調べ）」を記録した「大阪メモリアルパーク古墳墓」のこだわりについても紹介します。

より深く古墳墓を知っていただくため、会場内ブースにてミニセミナーを開催します。

10:30～ 11:30～ 14:30～ 15:30～

古墳墓のこだわりや魅力に加え、お墓の選び方や現代のお墓事情など、終活をお考えの方にとって役立つ内容をお伝えするセミナーを行います。

大阪メモリアルパーク古墳墓 現地説明会（申込受付中）

当社が9月に竣工した「大阪メモリアルパーク古墳墓」について、12月6日に現地説明会を開催します。

歴史 × デザイン × 永代供養 × 眺望 すべてが揃ったネオお墓を、ぜひ現地でご覧ください。

10:30 ～ 11:15

13:15 ～ 14:00

14:00 ～ 14:45

14:45 ～ 15:30

▼参加お申し込みはこちら▼

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC1zUHHk9OZHSBKIStmqlUbMeJoHCXFNbP7gQRlNAsxSG-JQ/viewform

当社古墳墓について

古墳時代には、有力者の御霊を鎮め、安らかに眠ることを願って古墳が築かれました。

なかでも前方後円墳は、特に地位の高い方のためにつくられた特別なお墓です。

当社古墳墓はかつての大王墓を考古学者と共に忠実に再現し、少子化の現代のニーズに合った永代供養墓として復活させた稀有なお墓です。

永代祭祀 供養

年2回の御霊祭り・供養を将来にわたって霊園がおこないます。

毎年のお支払い不要

お支払いはこ契約時のみ、以降管理費等一切かかりません。

後継者不要

おひとり様や、お子様・お孫様に負担をかけたくない方も安心。

大阪メモリアルパーク

「大阪霊園人気ランキング第一位」にも選ばれた、世界的建築家・安藤忠雄氏 設計・監修 の本格樹木葬霊園。生駒山中腹の高台から大阪平野を一望できる圧巻の眺望を誇ります。

大阪メモリアルパーク 竹田式古墳墓

https://madoguchi.kofun.co.jp/products/detail/9

報道関係者のお問い合わせ

株式会社 前方後円墳

広報担当：丸茂

電話番号：03-6453-6662

メール：marumo@kofun.co.jp

会社概要

会社名：株式会社前方後円墳

代表取締役：竹田恒泰

所在地：東京都港区芝五丁目13番16号

設立年月日：令和6年4月1日

販売サイト：『古墳の窓口』

https://madoguchi.kofun.co.jp

公式HP：株式会社前方後円墳

https://kofun.co.jp/

