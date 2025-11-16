398万円で手に入る本格ハイエースキャンパー年内最後の限定販売― お台場キャンピングカーフェア2025 ―

株式会社ダイレクトカーズ

株式会社ダイレクトカーズ（本社：三重県鈴鹿市、代表：百田雅人）は、2025年11月22日（土）から11月23日（日）までお台場屋外特設会場にて開催される「お台場キャンピングカーフェア 2025」にてイベント限定モデルの「ネクストアーク」を出展いたします。

【Webページ】 https://jrva-event.com/ex/odaiba/

ハイエース新車発注可能、年内最後のお得なチャンス

ネクストアーク 外装写真

本車両は、トヨタ・ハイエースをベースにした本格キャンピングカーで、これまで横浜・大阪・福岡の各キャンピングカーショーにて多数のご好評をいただいてまいりました。今回のフェアでは、『車両本体価格398万円（税込）』にてご提供いたします。

なお、現在ハイエースの新車供給は全国的に不安定な状況が続いており、納期の長期化が懸念されています。そうした中、新車発注可能なこちらのイベント限定モデルを確保できるこの機会は、非常に貴重なチャンスとなっております。

【開催概要】

イベント名：お台場キャンピングカーフェア2025

開催日程：2025年11月22日（土）～23日（日）

会場：お台場特設会場

東京都江東区青海１丁目１ 青海第二臨時駐車場

主催：お台場キャンピングカーフェア実行委員会

（一般社団法人日本RV協会／株式会社八重洲出版）

（株式会社 八重洲出版内）

〒104-8488 東京都中央区八丁堀4-5-9

TEL：03-3552-7472（平日10：00～17：00）

入場料

前売券

大人（高校生以上）：600円

小人（小中学生）：400円

当日券

大人（高校生以上）：紙チケット：1,000円

電子チケット：800円

小人（小中学生）：紙チケット：700円

電子チケット：600円

ペットケア費

1頭：300円

2頭以上：500円

前売り・当日 共通価格

展示内容：最新キャンピングカーの展示・販売、アウトドアグッズの販売、体験型コンテンツ ほか

収納・電源・寝心地すべて揃って398万円、限定モデル登場

ネクストアーク 内装車中泊デビューに最適な1台、シンプル設計で広々空間

「ネクストアーク」は、車中泊初心者からベテランまで、すべての

アウトドア愛好家に自信を持っておすすめできる一台です。

ベース車両は信頼のトヨタ・ハイエースワゴンGL。

そこに、快適性と実用性を兼ね備えた専用装備を多数搭載。

フローリングやベッドキットで、まるで自宅のような寝心地を実現し、プレミアムヘッドレストやシートカバーが長距離移動の疲れを軽減します。

さらに、冷蔵庫付きセンターコンソールや収納家具、アームレスト、マガジンラックなど、細部にまでこだわった設計で、旅先でも快適な空間を確保。オプションで電装ユニット「でんそう君」やクーラーパッケージ、ポータブル電源、LEDライトなどを追加すれば、電源環境も万全です。

しかもこの充実装備で、『車両本体価格398万円（税込）』という驚きのプライス。

現在、新車ハイエースの供給が不安定な中、即納可能な限定モデルとしてご案内できるのは、まさに今だけのチャンスです。

「ネクストアーク」で、クルマ旅、アウトドアライフ、ご自身の趣味、車中泊をもっと自由に楽しんでください。

ネクストアーク（イベント限定モデル）について

ネクストアーク DCクーラー車内装備品の紹介

【標準装備】

・ベッドキット

・フローリング施工

・シートカバー

・プレミアムヘッドレスト ×8

・収納家具

・バッテリーボックス

・冷蔵庫（センターコンソール）

・アームレスト

・マガジンラック

ネクストアーク テーブル

【オプション装備（別途費用）】

・でんそう君（電装ユニット）

・クーラーパッケージ（外部電源・ACDCコンバーター含む）

・ポータブル電源

・LEDライト ×6

【販売詳細】

販売台数：限定5台

販売価格：398万円（車両本体価格・税込）

販売方法：会場先着順（完売次第終了）

株式会ダイレクトカーズについて

suzuka base 航空写真

【会社概要】

社名：株式会社ダイレクトカーズ

本社所在地：三重県鈴鹿市磯山３丁目4-1592

代表取締役：百田雅人

事業内容： キャンピングカー製造・販売・メンテナンス

HP：https://www.cars-drt.com/