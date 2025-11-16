【あかん遊久の里 鶴雅】冬の阿寒で感動体験！国内唯一のタンチョウ施設「グルス」入館券付き＜冬季限定＞宿泊プラン販売開始

鶴雅ホールディングス株式会社タンチョウ（画像提供：阿寒国際ツルセンター【グルス】）※イメージ

鶴雅リゾート株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号/代表取締役社長：大西

雅之）は「あかん遊久の里 鶴雅」にて、本格的な冬の到来を控え、国内唯一のタンチョウのための施設「阿寒国際鶴センター グルス」への入館券がセットになった冬季限定の宿泊プラン「【タンチョウと出会う旅】阿寒国際鶴センター『グルス』入館券付き＜冬季用＞プラン」を販売開始いたします。冬は野生のタンチョウがセンター周辺へ多く飛来するベストシーズン。白銀の世界で優雅に舞う姿と、鶴の生態を学ぶ知的体験を、宿泊とともにお楽しみいただけます。

阿寒国際鶴センター 入館券付きプラン :https://www4.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=zYNeSj1bzq

・【タンチョウと出会う旅】阿寒国際鶴センター「グルス」入館券付きプラン概要

タンチョウとキタキツネ（画像提供：阿寒国際ツルセンター【グルス】）※イメージ

北海道の厳しい冬にこそ見せる、タンチョウの力強くも優雅な姿は、訪れる人々に忘れられない感動を与えます。本プランは、その特別な光景を存分にお楽しみいただくことを目的としています。

＜プラン名＞

【タンチョウと出会う旅】阿寒国際鶴センター「グルス」入館券付き＜冬季用＞プラン

＜宿泊期間＞

2025年11月1日（土）～2026年3月31日（火）

＜見どころと特長＞

1.雪原に舞う、奇跡の生命。野生タンチョウのベストシーズン到来

「阿寒国際鶴センター グルス」周辺は、冬になると野生のタンチョウが数多く飛来する、世界的に見ても稀有な観測スポットです。一面の雪景色を背景に、優雅に舞い、力強く餌をついばむタンチョウの群れを、手の届きそうな距離で観察できるのは、冬の阿寒ならではの特別な体験。凛とした空気の中、彼らの生命力あふれる美しい姿は、訪れる人々の心に深い感動と、忘れられない記憶を刻み込みます。

2.国内唯一のタンチョウ専門施設「グルス」で、学ぶ・知る・守る

本プランの最大の魅力は、国内で唯一タンチョウの生態や行動を研究・発信し、その保護に貢献する「阿寒国際鶴センター グルス」の入館券が宿泊セットに含まれる点です。

チケット特典： 大人と小学生のお子様にご利用いただけます。（未就学児は入館料無料）

安心の観察環境： もし野生のタンチョウが見られなくても、野外飼育場では通年で飼育されているマナヅルとタンチョウを自然に近い形で観察できます。

充実の学習機会： センター内には展示コーナーや、鶴に関する文献・映像資料を集めたライブラリーコーナーがあり、タンチョウの歴史や生態、保護活動について深く学ぶことができます。

3.阿寒湖畔で心身を癒す、「あかん遊久の里 鶴雅」ならではの上質ステイ

当館「あかん遊久の里 鶴雅」は、阿寒国際鶴センター「グルス」から車で約35分とアクセスも良好。タンチョウとの感動的な出会いの後は、阿寒湖畔の絶景露天風呂で冷えた体を温め、旬の食材を活かした美食に舌鼓。心身ともに満たされる上質なひとときをお過ごしいただけます。

・「あかん遊久の里 鶴雅」施設概要

鶴雅グループ創業の宿、「あかん遊久の里 鶴雅」は阿寒湖を舞台とするこの地ならではの歴史や文化、手つかずの大自然を背景に、「本館」・「別館 雅-MIYABI-」・「ウイングス館」といったそれぞれ多彩な施設が統合され、2024年新たに一館体制として運営しております。お客様それぞれの旅のスタイルで、思い思いの時をお過ごしいただける充実したサービスの提供に努めております。

あかん遊久の里 鶴雅 外観

屋上展望ドームサウナ