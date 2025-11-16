【Re:EDIT（リエディ）】ZOZOTOWN限定！最旬の大人カジュアルを完成させる、コーデュロイナローストラップサロペットが11月16日正午より販売開始

株式会社ネオグラフィック

株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市中央区 / 代表取締役社長：工藤 正樹）が展開する30代～40代女性向けファッションブランド「Re:EDIT（リエディ）」は、ZOZOTOWN店限定のアイテムとして「コーデュロイナローストラップサロペット」を2025年11月16日（正午）より販売開始します。

詳細はこちら :https://zozo.jp/shop/reedit/?p_tpcsid=2462903

ZOZOTOWN限定アイテムについて

商品詳細はこちら :https://zozo.jp/shop/reedit/detail/- 洗練されたミニマルデザイン

大人気だったデニムサロペットから派生した新作は、

細い畝のコーデュロイ生地を採用し、カジュアルになりすぎない大人仕様に仕上げました。

繊細なストラップやすっきりしたシルエットで、上品さと抜け感が共存するデザインが魅力です。

- “大人のこなれ感”を叶える細ストラップ

華奢な印象のストラップが、秋冬の重たいスタイリングを軽やかに演出。

インナー次第で表情が変わり、着こなしの幅を広げてくれます。

- 低身長・高身長サイズをご用意

多様な体型にフィットするよう、低身長向けSサイズ（SCサイズ）、高身長向けMサイズ（MTサイズ）を展開。

自分に合ったサイズでスタイルアップが叶うのもうれしいポイント。

（ZOZOTOWN上では、SCサイズは「SHORT」、MTサイズは「TALL」という表記になります。）

ブラックブラウン

▼デザイン

カジュアルになりすぎず、大人のスタイルにマッチする細い畝のコーデュロイ生地を採用。

シーズンライクな雰囲気がありながら、抜け感のある大人カジュアルスタイルが叶います。

細めのストラップがポイントで、大人のこなれ感をプラスします。

インナーやアウターの合わせ方次第で、違った雰囲気に着こなせるのも魅力。

シンプル過ぎずこなれる、秋冬にぴったりのサロペットです。

商品番号（ブランド品番）：140051

商品名：[ZOZOTOWN限定][低身長/高身長サイズ有]コーデュロイナローストラップサロペット

商品詳細はこちら :https://zozo.jp/shop/reedit/?p_tpcsid=2462903

Re:EDITについて

変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半～40代の働く女性達＆ママへ向けたアイテムをラインナップしています。

Re:EDITオンラインストア

Re:EDIT公式サイト：https://reedit.jp

Re:EDIT楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/galstar/

会社概要

【株式会社ネオグラフィック】

設立 ：2006年8月

代表取締役社長 ：工藤 正樹

本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F

事業内容 ：Eコマース事業・婦人服 製造・小売事業

ホームページ：https://neographic.jp/